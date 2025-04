Sette corse di qualità e torna Fargetta, il beniamino di tutti

L’eco delle due eccezionali giornate che hanno aperto la settimana, con Gran Premio Costa Azzurra, il doppio Derby dei 4 Anni – Gran Premio Città di Torino per maschi e femmine (entrambi patrocinati dalla Città Metropolitana di Torino) e la partenza dall’Ippodromo di Vinovo dell’Equiraduno dell’Anno Santo che il 10 maggio arriverà a Roma, ma anche il Board dell’UET che si è riunito lunedì scorso per la prima volta a Torino è ancora vivo. Ma la pista chiama e così i cancelli dell’impianto domenica 13 aprile torneranno ad aprirsi per una nuova riunione con un programma che prevede sette corse di qualità ma anche un ospite d’eccezione.

Fargetta, il beniamino dell’Ippodromo di Vinovo

A partire dalle 16, circa un’oretta dopo l’apertura del programma (prima corsa alle 14:50), infatti nel paddock vicino al passaggio fra scuderie e parterre sarà presente Fargetta, in assoluto uno dei cavalli più amati dell’ippodromo di Vinovo. In carriera, chiusa nel 2012, ha vinto 13 corse e oltre 130mila euro. Ma soprattutto oggi è il più “anziano” ospite di tutto il centro di allenamento con i suoi 23 anni splendidamente portati. Inoltre Fargetta è il simbolo di Chubby Horse, l’iniziativa meritevole che da 10 anni dà una nuova vita ai cavalli non più in attività e collegata all’ippodromo. Quindi aspetta famiglie e bambini che potranno ammirarlo e dargli anche da mangiare.

Passando alle corse, la più interessante dal punto di vista tecnico sarà il Premio Pietre Preziose, un miglio per cavalli anziani. Ne troveremo 8 al via dietro le ali dell’autostart e la condizione migliore sembra essere quella di Equipe Della Casa, allievo di Tiberio Cecere affidato reduce dalle ultime due vincenti uscite a Pietro Gubellini. Avversario principale si annuncia Espresso Italia, in errore domenica scorsa nella giravolta, sempre Marco Stefani alle guide. Altra prova di rilievo il Premio Topazio, per cavalli di quattro anni. Faharajah One ha grosse chance nei confronti di For You Roc in seconda fila con Santino Mollo e Lover Winner in errore al rientro.

Nella gentleman del pomeriggio, in pole vedremo Evita Smorgon con Garrison Dance, molto bene alla penultima prestazione. Ma ci sarà anche la bionda Gioconda Grif che avrà in sediolo il suo allevatore e proprietario Jacopo Brischetto. Buona chance anche per Roberto Baroncini e Grizzo Jet, ancora a bocca asciutta di vittorie. Merita una citazione anche Guasco, colori blu e celesti della Louisiana con Stefano Manzato in sulky. Ingresso come sempre gratuito, attivi bar e ristorante panoramico Hippobreak, nei quali è sempre possibile pranzare o consumare guardando comodamente le corse.