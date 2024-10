In occasione di Halloween e del prossimo ponte di Ognissanti, il Museo Nazionale del Cinema sarà regolarmente aperto (ore 9:00-19:00) per tutto il periodo – da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024 – e organizza una serie di attività per il pubblico (bambini e adulti).

Inoltre, mercoledì 31 ottobre apertura prolungata sia del Museo che dell’ascensore panoramico fino alle ore 23:00 per l’appuntamento più spettrale dell’anno. Tutte le attività sono all’insegna del brivido e del divertimento.

31 ottobre 2024 Speciale Halloween e ponte di Ognissanti

Ore 10:00, 11:15, 12:30, 14:30, 16:15, 17:30, 18:45, 21:00

Escape Room a tema Harry Potter Azkaban e la maledizione di Halloween

Per tutta la giornata i visitatori potranno immergersi in un’appassionante escape room, sfidando la famigerata prigione di Azkaban. L’attività, progettata per coinvolgere sia neofiti che esperti, promette pura adrenalina e divertimento e al termine i partecipanti potranno trattenersi per visitare il museo.

L’evento è adatto ai partecipanti di tutte le età, i bambini di meno di 11 anni necessitano del supporto dei genitori.

Durata: 45 min – Attività è inclusa nel prezzo del biglietto del museo, la prenotazione è obbligatoria https://cinema.museitorino.it/eventi/azkaban-e-la-maledizione-di-halloween/

1-2-3 novembre 2024 – Visite guidate

Ore 10:00: Un Museo da paura

Dal teatro delle ombre alle lanterne magiche, dalla fantasmagoria alla proiezione del treno che arriva alla stazione della Ciotat, dalla chapelle dedicata all’horror alla serie tv Twin Peaks: un viaggio alla scoperta dell’arte dello spavento.

Durata: 1h – Costo €5 + biglietto ridotto museo

Acquisto biglietto online https://cinema.museitorino.it/eventi/un-museo-da-paura/

Ore 15:30: Laboratorio Halloween Superheroes

Effetti speciali da paura: puoi diventare per un giorno Mercoledì Addams, giocare con Mano, passare dal lato oscuro della forza, scalare grattacieli come Spiderman, essere inseguito da un T-rex, fare magie come Harry Potter, tutto all’interno della Mole Antonelliana.

Durata: 1h30 – Attività dedicata ai bambini tra i 6 e i 14 anni – Costo: €6 + biglietto ridotto museo

Acquisto biglietto online https://cinema.museitorino.it/eventi/halloween-superheroes/