Il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Luxembourg Philharmonia

La Città di Alba e Alba Music Festival presentano, martedì 8 aprile 2025 alle ore 21 al Teatro Sociale “Giorgio Busca”, uno straordinario Concerto sinfonico con l’Orchestra Sinfonica Luxembourg Philharmonia, compagine composta da 65 musicisti, diretta dal maestro Constantin Riccardi.

L’Orchestra Sinfonica Luxembourg Philharmonia

E’ già stata ospite ad Alba nel 2022, e in quella occasione aveva anche registrato un CD che ha arricchito la sua importante produzione discografica. In questa occasione si presenta a Alba con un organico di 65 professori d’orchestra e un repertorio sinfonico che comprenderà le Variazioni sopra un tema di Haydn di Brahms, la Sinfonia n. 8 di Dvořák e il Concerto K595 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Solista in quest’ultimo brano, il talento italiano Pietro Bonfilio, mentre la direzione del concerto sarà affidata alla bacchetta Constantin Riccardi, direttore di molte delle principali orchestre danesi, tra cui Odense Symphony Orchestra, Copenhagen Phil, Aalborg Symphony Orchestra, Sønderjyllands Symphony Orchestra e Helsingborg Symphony Orchestra in Svezia.

L’Orchestra Sinfonica Luxembourg Philharmonia, che celebra con questa tournée il suo quarantacinquesimo anniversario, vanta un repertorio con grandi opere del repertorio classico, da Beethoven a Šostakóvič, concerti d’Opera e operette popolari, e riscuote regolarmente un grande apprezzamento da parte del pubblico. Si esibisce regolarmente in tutti i principali luoghi del Granducato del Lussemburgo e in diverse nazioni europee. Con una spiccata vocazione pedagogica, l’Orchestra ospita regolarmente solisti e giovani talenti.

Caterina Pasini, Assessore alla Cultura della Città di Alba:

“Sarà anche l’occasione per l’Amministrazione comunale di offrire gratuitamente l’ingresso agli studenti delle scuole albesi, e in particolare a quelle ad indirizzo musicale presenti a Alba, come la Scuola Media musicale “S. Pertini”, il Liceo Musicale “L. da Vinci” e il Civico Istituto “Lodovico Rocca”, per assistere ad un concerto di alto livello esemplare per tutti i musicisti della nostra città e del territorio“.

Il direttore artistico Giuseppe Nova:

“Dopo l’inizio della Stagione primaverile con i concerti di Bacco&Orfeo, ecco un fuori programma con l’Orchestra Luxembourg Philharmonia. Un importante programma sinfonico, preludio all’attività di Alba Music Festival, che proporrà fino alla fine dell’anno oltre 80 concerti. Siamo contenti della disponibilità dell’Assessorato alla Cultura di Alba di offrire gratuitamente il concerto a tutti gli studenti delle Scuole albesi, una prova di sensibilità e progettualità culturale per il territorio, un’occasione fattiva verso il mondo giovanile per confrontarsi con la storia, il patrimonio culturale e la creatività artistica“.

Orchestra Sinfonica Luxembourg Philharmonia

Pietro Bonfilio pianoforte

Direttore Constantin Riccardi

Programma

Johannes Brahms Variazioni sopra un tema di Haydn

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n.27 K595

Antonín Dvořák Sinfonia n.8

Martedì 8 aprile 2025, ore 21

Sala Michelangelo Abbado del Teatro Sociale “Giorgio Busca”, Alba