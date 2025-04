Augusta National Women’s Amateur con Don, Fiorellini e Melgrati

Caterina Don, Francesca Fiorellini e Carolina Melgrati partecipano alla sesta edizione dell’Augusta National Women’s Amateur, prestigioso evento che si svolgerà in Georgia, negli Stati Uniti, dal 2 al 5 aprile e noto anche come “Masters femminile” perché le concorrenti disputeranno il turno conclusivo sul percorso dell’Augusta National sede del Masters Tournament, primo Major stagionale maschile (10-13 aprile).

Le tre azzurre sono in un field di 72 giocatrici, scelte tra le migliori del mondo, che comprende tra le altre l’inglese Lottie Woad, numero uno mondiale e campionessa in carica, le statunitensi Anna Davis, a segno nel 2022, Rachel Heck e Gianna Clemente, la coreana Soomin Oh, le svedesi Nora Sundberg e Meja Ortengren, le spagnole Andrea Revuelta, Carla Bernat Escuder e Rocio Tejedo, l’inglese Patience Rhodes, la scozzese Hannah Darling, l’irlandese Beth Coulter e la giapponese Tsubasa Kajitani, suo il torneo nel 2021. Sono tutte, italiane comprese, in grado di garantire uno spettacolo di alto livello.

L’evento si disputerà in due fasi su 54 buche medal. Nei giorni 2 e 3 aprile, per le prime 36, le partecipanti saranno impegnate al Champions Retreat Golf Club di Evans, poi ci sarà un giorno di pausa (4 aprile) in cui tutte le concorrenti faranno un giro all’Augusta National di Augusta. Il 5 aprile le prime 30 giocatrici in classifica termineranno la gara sullo stesso tracciato voluto dal mitico Bobby Jones.

L’Italia ha avuto sempre rappresentanti nelle cinque edizioni precedenti e gli inviti hanno premiato non solo le atlete, ma è stato anche un probante riconoscimento per il movimento nazionale che sarà chiamato ancora una volta a esprimere le proprie qualità oltre i confini.

Queste le dichiarazioni del terzetto azzurro alla vigilia

Caterina Don

24enne di Pinerolo, tesserata per il Royal Park I Roveri: “Ogni golfista cresce sognando di giocare ad Augusta. In questo contesto tutto è speciale. Solo il fatto che nel round finale non sia permesso agli spettatori l’uso degli smartphone fa stare tutti dentro il momento senza distrazioni”.

Francesca Fiorellini

19enne di Roma, portacolori dell’Olgiata Golf Club: “Augusta non ha eguali. È il tempio del golf. È un onore far parte nuovamente di questo torneo. Ogni istante va vissuto intensamente come un’esperienza unica che tutti i golfisti vorrebbero provare almeno una volta nella vita”.

Carolina Melgrati

22enne di Monza, tesserata per il Golf Club Milano: “L’Augusta National è un percorso perfetto, semplicemente fantastico. Qui ci sentiamo delle proette per l’attenzione ad ogni dettaglio e l’impatto mediatico. Non vedo l’ora di scendere in campo e sono molto felice di avere mio padre con me come caddie”.

Caterina Don è alla terza partecipazione dopo quelle del 2019 e 2021 come Carolina Melgrati (2022, 2023), mentre Francesca Fiorellini è alla seconda consecutiva. Il miglior risultato è il quarto posto ottenuto da Benedetta Moresco nel 2022 e la Don ha il secondo con la 12ª piazza nel 2019.

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – L’Augusta National Women’s Amateur sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW, con collegamenti ai seguenti orari: mercoledì 2 aprile e giovedì 3, dalle ore 19,30 alle ore 21,30; sabato 5, dalle ore 18 alle ore 21.