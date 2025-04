Progetti di film e professionisti partecipanti a ScriptLab 2025

Il TorinoFilmLab annuncia i 16 progetti e i 4 professionisti aspiranti story editor selezionati per ScriptLab 2025, il programma dedicato allo sviluppo della sceneggiatura dei lungometraggi di finzione, sia originali che adattamenti.

Organizzato dal lab del Museo Nazionale del Cinema con il supporto di Creative Europe – Sottoprogramma MEDIA dell’Unione Europea, ScriptLab aiuta registi e autrici, sia emergenti che affermate, a dare forma ai loro progetti e a perfezionare le storie per il grande schermo, nelle prime fasi di lavorazione. Professionisti e professioniste da tutto il mondo potranno beneficiare del tutoraggio di esperti internazionali e momenti di networking che li metteranno in contatto con l’industry cinematografica europea e mondiale.

Le candidature ricevute quest’anno per ScriptLab hanno raggiunto il numero record di 675 da 91 paesi. Tra tutte le proposte sono stati selezionati 16 progetti, di cui 7 debutti e 9 opere seconde; mentre i 4 professionisti aspiranti story editor sono stati scelti tra 102 candidati provenienti da 31 paesi, per unirsi alle sessioni in cui affiancheranno gli sceneggiatori nel percorso di sviluppo dei progetti.

Tra i partecipanti spiccano il regista italiano Tommaso Santambrogio, già noto per il suo primo lungometraggio Gli oceani sono i veri continenti, presentato nel 2023 alle Giornate degli Autori – Mostra del Cinema di Venezia, e nello stesso anno ha esordito anche nel mediometraggio con Taxibol, presentato a Visions du Réel e al Telluride Film Festival; e la montatrice Chiara Dainese che ha lavorato, tra gli altri, anche a due film di successo supportati dal TFL: Piccolo Corpo di Laura Samani (2021) e They Will Be Dust di Carlos Marques-Marcet (2024) – che le è valso il Premio Gaudì per il miglior montaggio nel 2025.

L’edizione del 2025 accoglie in tutto 22 professionisti – 16 sceneggiatori/registi, 2 co-sceneggiatori e 4 aspiranti story editor – provenienti da 20 diversi paesi (Argentina, Austria, Belgio, Cile, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Germania, India, Indonesia, Iran, Italia, Libano, Malesia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Stati Uniti e Svezia) ed è caratterizzata da una forte rappresentanza femminile, con 13 donne, 2 partecipanti non-binari, e 7 uomini che prendono parte al programma.

“La selezione ScriptLab di quest’anno unisce un audace mix di lungometraggi d’esordio e non – film caratterizzati da voci cinematografiche distinte, approcci originali alla forma e al genere, e una forte enfasi sull’autenticità nella struttura narrativa e sull’unicità nella narrazione visiva”, dichiarano Eva Svenstedt Ward (Head of Studies) e Amra Bakšić Čamo (curatrice). “I progetti selezionati esplorano salute mentale, guerra, migrazione, identità storiche e contemporanee, narrazioni politicamente impegnate e temi ambientali – offrendo coraggiose riflessioni su un mondo in crisi. Ciò che li unisce è l’impulso a puntare sul mezzo cinematografico e a comunicare storie urgenti, profondamente personali e socialmente risonanti. Questo è un cinema in movimento – riflessivo, audace e partecipe al cambiamento”.

ScriptLab è una piattaforma unica per lo sviluppo creativo e professionale che accompagna i partecipanti fin dalle prime fasi di scrittura dei loro film: registi e sceneggiatori saranno coinvolti in 5 sessioni da aprile a novembre 2025, tra Belgrado, Berlino e Torino, durante le quali, attraverso feedback strutturati e sessioni di gruppo, perfezioneranno le proprie sceneggiature anche per renderle più competitivo nel panorama cinematografico globale. Il programma si concluderà con il TFL Meeting Event, mercato di coproduzione del TorinoFilmLab che si svolge a Torino in parallelo al Torino Film Festival, in cui progetti e talenti saranno presentati davanti a un’audience di produttori, agenti di vendita e altri professionisti dell’industria cinematografica internazionali. Inoltre, i progetti potranno aggiudicarsi diversi premi tra cui il Eurimages Co-production Development Award (20.000€) e il TFL White Mirror (5.000€), riservato al progetto che meglio coniuga temi legati alla sostenibilità e cambiamento positivo.

Guidato dalla sceneggiatrice e script consultant svedese Eva Svenstedt Ward, nel ruolo di Head of Studies, e della produttrice serba Amra Bakšić Čamo come curatrice, ScriptLab prevede altri quattro mentor di fama internazionale: Anna Ciennik (Francia), Nadja Dumouchel (Francia), Miguel López Beraza (Spagna) e Selina Ukwuoma (Regno Unito). Durante il percorso formativo, ognuno di loro sarà affiancato da una delle quattro story editor trainees selezionate e insieme lavoreranno in gruppo con 4 progetti ciascuno.

Tra i 22 partecipanti anche Mounia Akl, regista di Costa Brava Lebanon, sviluppato grazie al programma TFL FeatureLab 2028 a vincitore dell’Audience Award al BFI London Film Festival; la regista Shalini Adnani, alumna TFL e autrice di White Ant, che ha ottenuto il riconoscimento come Miglior cortometraggio del Regno Unito al Raindance Film Festival 2023; Anna Hints e Tushar Prakash, regista e montatore di Smoke Sauna Sisterhood, premiato al Sundance Film Festival per la regia e come Miglior Documentario Europeo agli European Film Awards; Micah Magee, il cui lungometraggio d’esordio Petting Zoo ha debuttato nella sezione Panorama della Berlinale 2015; la regista tedesca Steffi Niederzoll, vincitrice del Berlinale Compass-Perspective Award nel 2023 con Seven Winters in Tehran, a cui ha collaborato come produttore associato e consulente anche Sina Ataeian Dena, che ha avuto lo stesso ruolo per Critical Zone, premiato con il Pardo d’Oro nel 2023 al Festival di Locarno.

SCRIPTLAB 2025 – 16 progetti presentati da 18 partecipanti

Black Hairy Beast di Anna Hints (Estonia), co-sceneggiatore/regista Tushar Prakash (India) – opera seconda

Chosen City di Maria Belen Poncio (Argentina) – opera prima

Goldfish di Aditya Ahmad (Indonesia) – opera prima

Grasshopper di Micah Magee (Danimarca/USA) – opera seconda

He is Cat di Anette Sidor (Svezia) – opera prima

Hearth di Matthew Puccini (USA) – opera prima

History of Illness di David Gašo (Croazia) – opera prima

Hold me (if you want) di Mounia Akl (Libano) – opera seconda

Hold Still di Shalini Adnani (Cile/Regno Unito/India) – opera seconda

Ismaelillo di Tommaso Santambrogio (Italia) – opera seconda

Radical Hope di Steffi Niederzoll (Germania), co-sceneggiatore Sina Ataeian Dena (Iran/Germania) – opera seconda

Summer Echo di Miwako Van Weyenberg (Belgio) – opera seconda

Walk Slow di Yvonne Zhang (Regno Unito) – opera prima

Wolf Days di Emilija Gašić (Serbia) – opera seconda

Words that burn di Alois Sandner Díaz (Spagna) – opera prima

Wrecking Ball di Clara Stern (Austria) – opera seconda

SCRIPTLAB 2025 – 4 partecipanti Story Editor

Ogni story editor trainee viene assegnato a un gruppo di lavoro per affiancare il tutor e immergersi nel processo di sviluppo di un lungometraggio, concentrandosi sulla fase iniziale della sceneggiatura. Le quattro professioniste di quest’anno sono: Chiara Dainese (Italia), Cora Frischling (Germania), Shaza Moharam (Egitto) e Nandita Solomon (Malesia).