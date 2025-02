Piobesi Torinese aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”

Piobesi Torinese aderisce a “M’illumino di Meno” Con una domanda guida: “Lo regalerei a qualcuno che conosco?”

Il Comune di Piobesi Torinese conferma il suo impegno per la sostenibilità ambientale partecipando alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, promossa da Rai Radio 2. L’evento si terrà domenica 16 febbraio 2025, giorno in cui i cittadini sono invitati a spegnere le luci non essenziali come gesto simbolico per sensibilizzare sull’importanza del risparmio energetico.

Quest’anno l’iniziativa pone particolare attenzione allo spreco energetico legato al fast fashion. Per affrontare questo tema, il Comune ha organizzato due giornate di raccolta di abiti usati presso la Biblioteca Civica Castello di Piobesi, fissate per martedì 11 e giovedì 13 febbraio, dalle 14:00 alle 18:30. I cittadini potranno portare capi in buono stato come vestiti invernali da uomo (taglie medie), tute, guanti per tutte le età e biancheria da casa. Gli indumenti raccolti saranno destinati al riutilizzo, contribuendo a ridurre lo spreco e sostenendo chi ne ha bisogno.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza di un consumo consapevole e per promuovere azioni concrete a favore dell’ambiente e della collettività. La domanda chiave che guiderà la raccolta di abiti piobesina è semplice: “Lo regalerei a qualcuno che conosco?”. Questo criterio mira a garantire che gli oggetti donati siano in condizioni adeguate per essere riutilizzati.

“M’illumino di Meno” è più di una giornata simbolica: è un invito a ripensare il nostro rapporto con l’energia e le risorse, a partire dai piccoli gesti quotidiani. Ogni contributo, anche il più semplice, è un passo verso un futuro più sostenibile.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile contattare il Comune di Piobesi Torinese tramite i consueti canali istituzionali.