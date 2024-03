Gli eventi di marzo a Moncalieri

Moncalieri nel cuore

è il format nato per dare voce alle storie dei tanti moncalieresi che le vicende della vita hanno portato

a trasferirsi mettendo radici lontano: in altre città o all’estero. Quando e perché hanno lasciato Moncalieri? Che ricordi hanno di Moncalieri, diretti o trasmessi da qualche famigliare? Sono mai tornati a Moncalieri in seguito? E come l’hanno trovata, messa a confronto con i ricordi che ne avevano?