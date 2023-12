Torna, come ogni secondo martedì del mese, Moncalieri nel cuore, lo spazio di approfondimento culturale dedicato ai racconti di vita dei moncalieresi che si sono trasferiti stabilmente in altre città e desiderano raccontarsi.

Martedì 12 dicembre verrà condotto da Gianfranco Chieppino e Rosalba Malta una puntata a più voci tutta dedicata ad “Arrivi e partenze dalla stazione ferroviaria di Moncalieri”. Interviene l’assessore alla Cultura Laura Pompeo. L’incontro viene trasmesso sulla pagina facebook della Biblioteca alle ore 19.

Moncalieri nel cuore è il format nato per dare voce alle storie dei tanti moncalieresi che le vicende della vita hanno portato a trasferirsi mettendo radici lontano: in altre città o all’estero. Quando e perché hanno lasciato Moncalieri? Che ricordi hanno di Moncalieri, diretti o trasmessi da qualche famigliare? Sono mai tornati a Moncalieri in seguito? E come l’hanno trovata, messa a confronto con i ricordi che ne avevano?

Laura Pompeo

Assessore alla Cultura

Chi vuole e ha storie da proporre alla rubrica può scrivere a:

ufficio.cultura@comune. moncalieri.to.it

Riferimenti:

Servizio Cultura e Biblioteca civica Arduino

Città di Moncalieri

Sig. Marco Costamagna

ufficio.cultura@comune. moncalieri.to.it

Tel. 0116401289