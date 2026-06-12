Al via l’estate a Cesana Torinese con la Festa di San Giovanni ed il Raduno Fiat 500

L’estate si avvicina e Cesana è pronta a viverla alla grande. Con un occhio alla tradizione ed uno alle novità. Il mese di giugno per Cesana è il mese in cui si celebra il santo patrono San Giovanni, con la patronale in programma da sabato 20 giugno a mercoledì 24 giugno.

A fine mese arriva poi la grande novità stagionale: sabato 27 e domenica 28 giugno va in scena, o meglio in acqua, la 1° edizione del “Ripa Splash Down”, gara di imbarcazioni di cartone sul torrente Ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo.

Ma l’avvio dell’estate è all’insegna di un mito: la Fiat 500

Domenica 14 giugno sarà infatti Cesana ad ospitare la 10° edizione del raduno “Il Cinquino nelle montagne olimpiche”.

Un evento organizzato da Renato Breusa Fiduciario del Coordinamento Valle di Susa del Fiat 500 Club Italia, in collaborazione con la Pro Loco di Cesana ProYoung.

Il programma della giornata con le auto d’epoca, tutte però rigorosamente Fiat 500 prodotte tra il 1957 ed il 1977 e derivate, prevede il ritrovo degli equipaggi in Via Roma a Cesana Torinese per l’iscrizione dalle 8,30 alle 10. I partecipanti riceveranno una welcome bag, il caffè di benvenuto e scattata la foto a ricordo della giornata.

Alle 10,15 il saluto delle autorità che darà il via al giro turistico “Le 500 in alta valle Susa”, che toccherà Sansicario, Champlas du Col, Sestriere, Grangesises, Sauze di Cesana, Rollieres e Bousson. Sono previste soste a Sestriere in piazza Agnelli per l’aperitivo presso “l’Osteria del Conte” e a Sauze di Cesana di fronte alla Casa Comunale, per una piacevole sorpresa. Il pranzo sarà a Sansicario. La conclusione del raduno è prevista intorno alle 16,30 a Cesana Torinese in Piazza del Comune con premiazioni, ringraziamenti e saluti alla presenza delle autorità.

Per informazioni: +39 3401802006 – r.breusa@500clubitalia.it e Pro Loco Cesana ProYoung prolococesana@gmail.com

Parte invece lunedì 15 giugno il concorso “Balconi Fioriti 2026″ che si chiuderà a Ferragosto. Un concorso per trasformare Cesana in un giardino sempre più colorato. Le premiazioni dei migliori balconi, terrazzi, davanzali e giardini è prevista per il 16 agosto. Anche in questo caso per info rivolgersi all’indirizzo: prolococesana@gmail.com

Il Sindaco di Cesana Torinese Daniele Mazzoleni invita all’estate Cesanese:

“Questa estate a Cesana ci sarà un ricco calendario di eventi. Partiamo con le mitiche Fiat 500 per una stagione che ci auguriamo possa incontrare il gradimento di residenti, villeggianti e turisti. Il prossimo weekend avremo la Festa Patronale di San Giovanni e poi la novità del “Ripa Splash Down”. Ad inizio luglio ci sarà subito la GranFondo e poi l’11 e 12 la 44° edizione della Cesana-Sestriere. Un avvio di estate ricco di eventi per poi continuare. L’invito è quello di venire a trovarci, noi siamo pronti”.