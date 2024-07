Musica, shopping, divertimento, incontri e sport. Prosegue il cartellone estivo della Città di Rivoli con un ricco programma che accompagnerà fino alla fine del mese i turisti e chi sceglie di rimanere in città con una ricca offerta di intrattenimento musicale e culturale in collaborazione con enti e associazioni culturali del territorio.

Dopo i primi appuntamenti di luglio, tra cui la serata omaggio a Ennio Morricone e Raffaella Carrà nel piazzale del Castello, dal 12 è tempo di shopping e divertimento con “Rivoli sotto le stelle” nel centro storico e i “Punti Ballo estivi” nei quartieri della città.

Nei weekend centrali di luglio, i venerdì e sabato sera 12-13 e 19-20, dalle 21 alle 24, piazza Matteotti e la centrale via Piol si animeranno per le serate estive con un programma curato insieme all’Associazione Commercianti Rivoli Experience. Piazza Matteotti ospiterà musica e degustazioni mentre via Piol aprirà i suoi negozi per lo shopping, con esposizione di artisti e laboratori, stand degustazione frutta a cura di Agricobi, animazione, attività ludico educative a cura dei Giovani della Croce Rossa di Rivoli (12,13 e 19 luglio), coro Gospel dei Giovani della Chiesa ADI Rivoli (19 luglio).

Inoltre in altre aree di Rivoli saranno presenti Punti Ballo interessando a turno i vari quartieri della città. Si parte da piazza F.lli Cervi a Cascine Vica dove venerdì 12 luglio si balla latino americano con “L’Oasi Latina” mentre sabato 13 luglio sono in programma karaoke e balli con “Vale Music Vibes”. Il weekend successivo sarà coinvolto il quartiere Borgo Nuovo con i Giardini di Via Frejus: il programma prevede per venerdì 19 luglio le musiche italiane di “Spaghetti Sound” e sabato 20 luglio tutti a ballare con l’asd “Scuola di Ballo Armonia del Movimento”. Le serate danzanti si concluderanno l’ultimo weekend del mese nel Quartiere Tetti Neirotti, in piazza S. Maria: venerdì 26 luglio si balla con l’asd “Dany Country Dance” e sabato 27 si chiude con “Carlone Dj e Stefania”. Le serate avranno inizio alle ore 21.

Luglio è anche sport all’aperto, con un programma di attività sportive organizzate nell’area verde tra via Baldi e strada Tetti, insieme ad alcune associazioni del territorio. Info: www.comune.rivoli.to.it/aree-tematiche/sport/.

Torna anche l’appuntamento con “I caffè di Palazzo Piozzo”, nei Giardini di Palazzo Piozzo di Rosignano, con musica, danza e incontri nel verde a cura dell’Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas (inforivolimusica@istitutomusicalerivoli.it).

Inoltre, a Buttigliera Alta, il 20 e 21 luglio è in programma il XXII Festival Internazionale di musica celtica con appuntamenti alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso (il sabato sera) e al Centro Famiglia (la domenica sera). Prenotazione obbligatoria entro il 15 luglio chiamando 388/1881548 o scrivendo all’indirizzo prolocobuttiglieraalta@gmail.com.