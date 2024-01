SESTRIERE – Lunedì 15 gennaio si è tenuto, al Grattacielo della Regione Piemonte, l’incontro operativo con i sindaci dei comuni della provincia di Torino attraversati dalla tappa Pinerolo-Valloire del Tour de France 2024.

A partecipare all’appuntamento sono stati i 13 primi cittadini di Pinerolo, Porte, Villar Perosa, Pinasca, Perosa Argentina, Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato, Sestriere, Sauze di Cesana, Cesana Torinese e Claviere che si sono confrontati con il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore allo Sport, Fabrizio Ricca e i dirigenti regionali.

Il Piemonte è protagonista del Tour de France 2024 con due tappe: il 1° luglio con la Grande Partenza da Piacenza a Torino, il giorno successivo, il 2 luglio con quella da Pinerolo verso la Val Chisone e le Valli Olimpiche prima di passare il confine e arrivare in Francia. Il Tour, un grande evento di respiro mondiale, è per tutti i comuni della valle – ch e lavoreranno insieme all’interno della cabina di regia regionale – un’importante occasione di promozione.

I dati del ministero francese sulle edizioni del passato consentono di stimare fino a 15 milioni di euro le ricadute economiche dell’evento sul territorio. La carovana che segue il Tour, infatti, è composta da 4.500 persone (di cui 1.800 appartenenti alle squadre in gara e gli altri 2.700 addetti alla logistica e giornalisti). Un’importante mole di addetti ai lavori che da sola, nei giorni di gara, andrà a occupare 1/3 della disponibilità delle camere d’albergo di Torino e cintura per un valore stimato di circa 650.000 euro. A questi andranno aggiunti turisti e appassionati che negli stessi giorni sceglieranno il Piemonte per le loro vacanze approfittando dell’arrivo della tappa del TDF.

“Siamo convinti che i grandi eventi siano occasione di sviluppo e volano per l’economia del turismo grazie alla visibilità internazionale e all’impatto sul ter ritorio – dichiarano il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore allo Sport Fabrizio Ricca -. Per questo come Regione abbiamo lavorato per portare in Piemonte, grandi competizioni sportive: insieme alle Atp Finals, al Giro d’Italia, il Tour de France rappresenta infatti uno degli appuntamenti più attesi del calendario 2024 e siamo al lavoro con gli amministratori locali e tutti i soggetti coinvolti per organizzarli al meglio. Investire nello sport, tra l’altro, significa investire nella promozione di uno stile di vita sano, diffuso e condiviso”.

“Sestriere è pronta ad accogliere il passaggio della tappa Pinerolo-Valloire del Tour de Fance 2024. L’ascesa al Colle del Sestriere sarà anche il primo Gran Premio della montagna che vorremmo dedicare a due grandi campioni di epoche diverse: Fausto Coppi e Claudio Chiappucci. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale rivolgo un sentito ringraziamento alla Regione Piemonte ed anche Elvio Chiatellino, imprenditore, grande appassionato di Ciclismo da sempre vicino allo sport dei pedali e al nostro territorio” – ha aggiunto il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet.

Comune di Sestriere