Mercato Centrale Torino lancia per il suo cenone di Capodanno: una grande festa della città a cui partecipano tutte le botteghe degli artigiani

Sarà una grande festa, nel pieno dello spirito di Mercato Centrale Torino, quella organizzata per salutare la fine dell’anno 2023 e accogliere tutti insieme il 2024, in compagnia delle bontà degli artigiani del Mercato.

Il 31 dicembre, a partire dalle ore 19, Mercato Centrale Torino accoglierà i suoi ospiti tra musica, festa e tante cose buone per un cenone unico in città. Per il secondo anno, Mercato Centrale Torino rinnova la formula della CHE BUONO CARD, una card con un credito prepagato di 50 euro che potrà essere speso in tutte le botteghe del Mercato (ad eccezione della nuovissima trattoria siciliana Buatta – Cucina Popolana, che ha pensato ad un menù speciale per la serata di Capodanno).

La card permette di riservare un posto per il Cenone di Capodanno del Mercato, e comprende anche il brindisi di mezzanotte, una fetta di panettone e un cocktail. E, visto che il Mercato Centrale è anche uno spazio amatissimo dalle famiglie, il costo della Che Buono Card per i bambini fino a 12 anni compiuti è di 25€, mentre per i bambini sotto i 6 anni non è necessario l’acquisto per avere un posto riservato.

Per il Capodanno 2023, La trattoria siciliana Buatta – Cucina Popolana, ultima bottega inaugurata al Mercato Centrale Torino, ha pensato inoltre a un menu speciale (non incluso nella CHE BUONO CARD). Un susseguirsi di portate tradizionali, dallo sfincione al caciocavallo ragusano, dai “pipittuni” ai tonnarelli con ragù di pesce, molluschi, crostacei e cavolo nero, dal baccalà con crema di patate al cotechino dei Nebrodi con lenticchie nere di Butera, per concludersi con il cannolo e con la cassata siciliana (70 euro a persona, bevande escluse).

L’intera serata sarà scaldata da un accompagnamento musicale tutto al femminile con l’artista saxofonista Sara Cari e il djset di Serena Ghiglieri.

Informazioni pratiche:

L’acquisto della card non è rimborsabile, ma l’eventuale credito residuo – non speso durante l’evento – potrà essere utilizzato fino al termine delle feste, il 7/01.

Per info e prenotazioni Trattoria siciliana Buatta – Cucina Popolana: 338 5262181