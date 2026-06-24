A Cesana Torinese la prima edizione di “Ripa Splash Down”

Tutta Cesana è in fibrillazione: arriva la prima edizione di “Ripa Splash Down”. Ovvero una gara di barche di cartone sul torrente Ripa con imbarcazioni autoprodotte.

L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 giugno sulle sponde del Torrente Ripa nel cuore di Cesana Torinese.

C’è molta attesa in paese per questa primissima edizione del “Ripa Splash Down”, fortissimamente voluta ed organizzata dalla Pro Loco ProYoung di Cesana Torinese.

Il Presidente della Pro Loco Luciano Reymond presenta l’originale evento nautico d’alta quota:

“Stiamo esaurendo tutti e 300 i posti disponibili per questo evento. Si tratta della gara più folle dell’estate: una discesa lungo il fiume a bordo di imbarcazioni autocostruite utilizzando esclusivamente cartone e nastro bio. Un evento ecosostenibile adatto a tutti nel rispetto del territorio, tutela dell’ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti. Una competizione a squadre che si svolgerà lungo le rapide del Torrente Ripa su barche interamente autocostruite. Per partecipare occorre essere maggiorenni, possedere creatività, spirito di squadra, voglia di divertimento e un pizzico di coraggio perché siamo sicuri che solo i più temerari riusciranno ad arrivare al traguardo. E poi la musica dell’evento serale in riva al fiume per un evento che si preannuncia da tutto esaurito”.

Il presidente Reymond aggiunge due note tecniche:

“Il cartone dovrà essere portato da casa dai partecipanti. Noi forniremo a ogni partecipante 50 metri di nastro biodegradabile. Domenica i partecipanti avranno 3 ore di tempo per assemblare la loro imbarcazione. Ricordiamo che sono vietati vernici, plastiche, materiali impermeabilizzanti, qualsiasi materiale diverso da cartone e nastro fornito. L’iscrizione comprende il pacco gara ed il noleggio di muta, giubbotto salvagente, casco e pagaia, oltre all’assistenza e sicurezza garantite da personale qualificato, Protezione Civile, Alpini e Forze dell’Ordine”.

Il Sindaco Daniele Mazzoleni sottolinea l’importanza dell’evento per Cesana:

“Per il Comune è una importantissima manifestazione e per questo ringraziamo la Pro Loco per avercela proposta. Un evento che il Comune di Cesana ha sposato con il patrocinio e sin da subito abbiamo instaurato una un’intesa collaborazione con gli uffici che nelle loro varie strutture si sono avvicendati per poter dare la copertura amministrativa necessaria. Un grazie anticipato va anche a i Volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Cinofila e della Associazione Nazionale Carabinieri in congedo che verranno a darci una mano quando ci sarà l’evento. Ovviamente l’evento non si potrebbe tenere senza un aiuto da parte dei nostri Carabinieri, quindi delle nostre Forze dell’Ordine, degli Agenti della Polizia Municipale che garantiranno la sicurezza durante l’evento”.

Per partecipare, consultare il regolamento o scoprire il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.prolococesana.com/ripa-splash-down.

Il programma della Ripa Splash Down

Sabato 27 Giugno festa e concerto

Dalle ore 15 alle 20 ritiro Pacco Gara presso lo stand dell’organizzazione nella Splash Arena (Piazzale Impianti Risalita Cesana). Dalle 15 alle 22 22 mercatino Ripa SplashDown allestito lungo le caratteristiche sponde del torrente Ripa. Dalle ore 19 la Festa “SPLASHDOWN”: un’esperienza gustosa, vivace e piena di sorprese per accendere la serata e dalle ore 21 Concerto “SPLASHDOWN” dal vivo presso la Splash Arena.

Domenica 28 Giugno la gara

Dalle ore 8 alle 12 apertura iscrizioni, consegna dei pettorali e l’inizio della costruzione delle barche sul posto presso la Splash Arena, con la contestuale consegna degli attrezzi e dell’equipaggiamento. Dalle ore 12 alle 14 si scende in acqua con lo svolgimento ufficiale della gara sul torrente. A seguire la premiazione e Musica conclusiva sempre presso la Splash Arena.