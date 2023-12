Xmas Comics & Games Torino

È in programma per sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 a Torino l’Xmas Comics & Games, presso l’Oval Lingotto Fiere di Torino: si tratta – come gli appassionati del settore ben sapranno – della più importante attività natalizia dedicata a fumetti, cosplay, videogiochi, giochi e cinema.

Giunto alla sua nona edizione, l’evento è ribattezzato Nightmare Before Xmas in omaggio al film di Tim Burton, che proprio quest’anno celebra i suoi 30 anni dalla data di uscita nelle sale cinematografiche.

Con queste premesse, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nel mondo di Jack Skeletron passando attraverso le porte degli alberi che rappresentano le varie festività, da Halloween Town a Christmas Town, in un percorso emozionante e creativo. Ospite d’onore dell’evento è Steven John Ward, attore noto per l’interpretazione del personaggio di Mihawk nella serie tv One Piece in onda su Netflix, uno dei prodotti più seguiti nella piattaforma di streaming.

Questo il programma dei concerti:

Sabato 16 e domenica 17 dicembre alle ore 17 si esibiranno i Five Ways to Nowhere

Sabato 16 e domenica 17 dicembre alle ore 18 si esibiranno i Nanowar of Steel

Domenica 17 alle ore 18 all’Oval si esibirà la Spleen Orchestra.

Il biglietto per l’evento ha un costo di 16,50 euro, ridotto a 14,50 euro per i bambini tra i 7 e i 12 anni. Chi si presenterà in qualità di cosplay potrà pagare un biglietto ulteriormente ridotto a 11,50 euro.

Il ticket è acquistabile online sul circuito Vivaticket o in cassa nei giorni dell’evento, con tariffe maggiorate a 20 euro per il biglietto intero, 17 euro per il biglietto ridotto, 14 euro per il biglietto cosplayer. A proposito di cosplayer, c’è un biglietto speciale a 10 euro + prevendita se ci si registra nella pagina Cosplay – Xmas Comics 2023 sul sito ufficiale dell’evento.