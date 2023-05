Verona-Torino, Radonjic out. Le info per il settore ospiti

La partita di calcio tra Verona e Torino si terrà domenica 14 maggio alle ore 12.30 presso lo stadio Bentegodi. I biglietti per il settore ospiti sono stati messi in vendita da lunedì al prezzo di 22 euro e possono essere acquistati sia sul sito che nei punti vendita Vivaticket. Non è necessario essere in possesso della tessera del tifoso per l’acquisto dei tagliandi, ma bisogna fare attenzione alla scadenza delle vendite, fissata per le ore 19:00 di sabato 13 maggio.

Verona Torino situazione infortunati

Il Verona caricatissimo dopo l’ultima vittoria a Lecce, dovrà fare a meno dei soliti Henry e Hrustic, per loro stagione finita e dovrà valutare le condizioni di Lasagna, alle prese con un problema muscolare

Nel frattempo, il tecnico del Torino Ivan Juric si trova alle prese con alcune assenze importanti in vista della difficile sfida contro il Verona. In particolare, Nemanja Radonjic dovrà ancora aspettare per tornare in campo a causa della lesione al retto femorale sinistro rimediata contro la Lazio. Anche David Zima non sarà della partita a causa dell’intervento al ginocchio, mentre Ola Aina sta ancora recuperando da una lesione muscolare al polpaccio.

L’allenatore potrebbe però avere la possibilità di far rientrare Perr Schuurs, assente contro il Monza a causa di un infortunio all’aduttore. Nonostante le difficoltà, il Torino cercherà di ottenere punti importanti per la salvezza contro una squadra agguerrita e motivata come il Verona.