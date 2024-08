Per la stagione 2024-2025, sarà il Pala Einaudi di Moncalieri a ospitare le gare casalinghe della Prima Squadra BEA Chieri, impegnata nel campionato di Serie C Interregionale.

Una scelta obbligata, visto che al Pala Gialdo di Chieri, per ragioni non imputabili alla società, continua a mancare il parquet. Dopo anni di gare disputate in deroga, la Federazione, come anticipato da tempo, non permetterà più l’utilizzo dell’impianto chierese per questa prestigiosa categoria. Per questo, la Prima Squadra della città dovrà temporaneamente spostarsi fuori città.

Sorte analoga anche per i ragazzi del Settore Giovanile chierese al via del prossimo campionato Under 17 Eccellenza (massimo livello nazionale): facevano base al Pala Einaudi nella scorsa stagione e, per quella che sta per iniziare, giocheranno le gare casalinghe al PalaBlatta di Chivasso.

“Il problema del parquet si trascina da tempo e, negli anni, ne abbiamo parlato più volte con l’amministrazione comunale di Chieri e la proprietà del Pala Gialdo– commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne – Anche nell’ultimo recente incontro con il vicesindaco di Chieri Roberto Quattrocolo e l’assessore allo allo sport Flavio Gagliardi, siamo stati rassicurati che il Pala Gialdo sarà dotato di parquet in tempo per la stagione 2025-2026. Fuori da Chieri, questo non sarà un anno semplice. Siamo attrezzati per gestirlo, confidando che gli impegni presi vengano rispettati e anche la Prima Squadra possa tornare al più presto nella nostra casa”.

Le gare casalinghe della Prima Squadra saranno in programma la domenica alle 18.00, salvo spostamenti per ragioni organizzative.

Nelle prossime settimane, saranno rese note le modalità di accesso e il calendario del campionato di Serie C Interregionale che prenderà il via nel weekend del 5-6 Ottobre.