Avery Skinner è la prima conferma della Reale Mutua per la prossima stagione

Avery Skinner è il primo punto fermo in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per il 2024/2025. Reduce dalla sua prima stagione in Italia, dove con 327 punti all’attivo è risultata la miglior realizzatrice fra le biancoblù, la schiacciatrice texana, 25 anni il prossimo 25 aprile, giocherà dunque almeno un altro campionato sotto l’Arco. Prima però la attende un’intensa estate che potrebbe portarla con la nazionale statunitense ai giochi olimpici di Parigi.

Avery Skinner, cosa ti ha lasciato la tua prima stagione a Chieri?

«La mia prima stagione a Chieri mi è piaciuta tantissimo. Il club, lo staff, la squadra e i tifosi sono stati a dir poco fantastici. Sebbene il club possa sicuramente realizzare molto di più, ciò che abbiamo realizzato in questa stagione non deve essere dimenticato. Sono davvero orgogliosa di ciò che siamo riusciti a fare».

Cosa ti ha convinta a restare a Chieri?

«Ho deciso di restare perché sento che posso ancora crescere a Chieri, credo negli obiettivi che la società si è posta e voglio aiutarla a raggiungerli. Inoltre, l’organizzazione e lo staff sono di grande supporto e mi aiutano a sentirmi a casa, e mi spingono anche a migliorare. Mi sono sentito davvero bene qui, quindi un altro anno mi è sembrato giusto».

Le tue emozioni alla vigilia della stagione estiva con la nazionale statunitense?

«Sono emozionata! Ovviamente, essendo un anno olimpico, c’è un ulteriore senso di attesa nell’aria, ma al di là di questo sono davvero felice di tornare con le mie compagne. La cultura della pallavolo statunitense è straordinaria e sono davvero orgogliosa di farne parte».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76