Ancora tre appuntamenti prima di dare l’addio al 2024 sulla pista di Vinovo e il primo sta per arrivare. Mercoledì 11 dicembre all’ippodromo di Vinovo otto corse dedicate alla Svezia, una delle terre diventate simbolo, insieme alla Francia, per gli appassionati nel mondo del trotto, come dimostrano corse quali l’Elitloppet e all’Amerique.

Nel programma spicca il Premio Svezia. Sette i soggetti dietro le ali dell’autostart e tra questi il più in condizione sembra essere D Day As, il quale partirà con il miglior numero e la guida di Francesco Facci. Invece Caos, altro cavallo di ottime potenzialità, sarà affidato da Andrea Guzzinati a Santo Mollo e sarà l’avversario principale insieme a Becoming con Pietro Gubellini alle guide. Occhio comunque a Click Starlight e Jonathan Benfenati, con nelle gambe un motore sufficiente a poter sorprendere esattamente con Coltwine Di Casei e Marco Stefani. Risposte sono attese anche dalla qualitativa Dior As, più dura anche per via dell’ultimo numero per il pupillo di Franco Ferrero, Duma Neh D’Asti.

Ma ci sarà anche spazio per il premio Göteborg con partenza trai nastri, per buoni cavalli di quattro anni. Sei al primo nastro dei 2.060 metri e tre al secondo dei 2.080 metri. Favoriti i due allievi di Guzzinati: Fonte Chiara Par davanti, reduce da bella affermazione sulla pista, questa volta con Simone Mollo in sulky e Fonzie Mabel, con Santo Mollo al secondo nastro. Senza errori il bel sauro Fuoco Degli Dei e Fruttosio potranno essere della partita, mentre davanti non dispiace Fleur Bi.

La prova gentleman del pomeriggio sulla distanza del miglio avrà nel ruolo di favorita, nonostante l’ultimo numero di avvio, Estella Bar e Michele Bechis. La pupilla di Dario Negri sta dando sempre un’ottima linea e in questa occasione sembra avere una marcia in più rispetto ai rivali. Inizio corse alle ore 14,55, con ingresso gratuito e libero per tutti. Come sempre saranno attivi sia il ristorante panoramico HippoBreak che il bar. Il trotto a Vinovo tornerà poi ancora venerdì 20 e martedì 31 dicembre per concludere bene l’anno.