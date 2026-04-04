Nel penultimo turno della fase a gironi dei playoff Challenge la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, già matematicamente qualificata alla finale contro la prima dell’altro raggruppamento, subisce una sconfitta indolore in casa dell’Eurotek Laica Uyba dove cede 3-0 in un’ora e mezza.

Coach Negro lascia a riposo Van Aalen, Nemeth, Nervini, Dervisaj e Spirito, e a metà del secondo set effettua una staffetta fra Cekulaev e Alberti, con il chiaro intento di centellinare le energie in vista della finale di ritorno di Coppa Cev di mercoledì a Istanbul.

In campo non si gioca con il coltello fra i denti ma è partita vera e Busto, al congedo stagionale dai suoi tifosi, la interpreta meglio centrando un meritatissimo successo. A Chieri non basta una prova in crescendo, ben riassunta dai parziali dei tre set: primo perso a 18, secondo a 21, terzo ai vantaggio (26.24) dopo aver annullato due palle match.

Migliori realizzatrici chieresi Degradi e Bah con 13 e 10 punti, mentre fra le bustocche chiudono in doppia cifra Booth (11) e Metwally (10), Premio di MVP per il libero Parlangeli.

Eurotek Laica Uyba – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-18; 25-21; 26-24)

Eurotek Laica Uyba: Seki 3, Diouf 9, Eckl 6, Booth 11, Gennari 9, Metwally 10; Parlangeli (L); Schmit, Obossa 3, Pelloni. N. e. Battista, Parra, Boldini (2L). All. Barbolini; 2° Lualdi. All. Barbolini; 2° Lualdi.

Reale Mutua Fenera Chieri: Antunovic, Dambrink 8, Cekulaev 3, Ferrarini 4, Bah 10, Degradi 13; Bonafede (L); Van Aalen, Nemeth 6, Alberti 2, Spirito. N. e. Nervini, Dervisaj (2L). All. Negro.

Arbitri: Piana di Carpi e Cruccolini di Perugia.

Note: presenti 1132 spettatori. Durata set: 23′, 25′, 31′. Errori in battuta: 9-10. Ace: 4-1. Ricezione positiva: 55%-56%. Ricezione perfetta: 29%-25%. Positività in attacco: 38%-33%. Errori in attacco: 8-13. Muri vincenti: 6-6.

MVP: Parlangeli.

La cronaca

Primo set – Seki decide il primo scambio con un ace. Il turno di servizio della palleggiatrice prosegue fino al 4-0 quando Chieri, dopo il time-out di Negro, si sblocca con Bah. Sul 5-2 le bustocche, su servizio di Booth, ottengono un secondo filotto importante che le porta a 9-2. Toccato il passivo massimo di 8 punti sul 12-4 (Gennari) le chieresi iniziano a trovare il ritmo e piazzano qualche punto break, senza però riuscire a recuperare in modo significativo. Dopo il 24-17 di Gennari la prima palla set viene annullata da Bah, quindi Booth sigla il 25-18.

Secondo set – Si riparte nel segno di Busto ma sul 5-2 i punti di Ferrarini, Bah, Degradi e Dambrink ripristinano la parità a 6, poi un muro di Degradi porta Chieri per la prima volta avanti (6-7). Sul 12-12 un errore di Eckl e il contrattacco verso il centro del campo di Dambrink danno il +2 a Chieri (12-14). Sul 17-19 la battuta lunga di Alberti (subentrata sul 15-15 a Cekulaev) porta sulla linea dei 9 metri Gennari che si presenta con un ace (18-19). Con un ficcante turno di servizio la schiacciatrice facilita il compito alla sua formazione che strappa a 24-20 per poi imporsi 25-21 con Metwally alla seconda palla set.

Terzo set – La squadra di Barbolini prende quasi subito un paio di punti di vantaggio che conserva fino all’11-9. Diouf, Eckl e un errore di Bah portano le bustocche a 14-9. Sul 17-11 Alberti, due errori di Gennari e Booth e l’attacco di Dambrink permettono a Chieri di tornare a contatto (17-15). Sul 19-17 entrano Van Aalen e Nemeth. Dopo il 20-17 di Booth le biancoblù recuperano a 21-20 (Nemeth), Busto riallunga a 23-20 ma le biancoblù con Degradi si riavvicinano a 23-22. L’errore in battuta di Ferrarini regala alle padrone di casa due palle match, entrambe annullate da Degradi. La neo entrata Obossa sigla il 25-24. Nello scambio successivo ancora Obossa mura Degradi chiudendo 26-24,

Il commento

Ilaria Spirito: «Difficile commentare una partita che in questo momento non ha molto significato per la classifica e di sicuro non era semplice da approcciare. Ci attende un impegno decisamente più importante, la finale di ritorno di Coppa Cev, ed è ovvio che il focus di un po’ tutta la squadra fosse là. Chiaro che giocare qui a Busto non è mai semplice, loro hanno fatto una partita meravigliosa, hanno difeso tantissimo e vinto meritatamente».

Ufficio Stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76