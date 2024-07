Sestriere, 16 luglio 2024 – Dalla metà di giugno a Sestriere si è popolata di tanti atleti che hanno scelto i 2035 metri d’altitudine della località, sede delle gare di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, per soggiornare ed allenarsi in vista dell’appuntamento clou della stagione i Giochi Olimpici Paris 2024 in programma dal 26 luglio all’11 agosto.

Per tanti europei si tratta anche di una tappa di avvicinamento alla capitale francese avendo a disposizione una pista di atletica a 8 corsie di nuova generazione dove ogni giorno è possibile vedere correre atleti di diverse nazionalità. Qui lo scorso 22 giugno oltre 200 atleti, provenienti da più di 30 Nazioni e dai 5 Continenti, nella prima edizione del Meeting Internazionale di Atletica di Sestriere impegnati oltre che nelle discipline veloci anche e nelle pedane di salto, in lungo e triplo, regalando forti emozioni al pubblico presente al Colle (leggi la news dedicata a questo link).

Fondisti, mezzofondisti e maratoneti hanno poi a disposizione un lotto di percorsi in quota dove potersi preparare godendo del clima fresco delle alpi che circondano Sestriere. Sentieri importanti intitolati a Gelindo Bordin, Stefano Baldini, Ivano Brugnetti e Annarita Sidoti, e quello dedicato ai fratelli Bernard e Martin Dematteis: campioni che hanno forgiato in alta quota a Sestriere le medaglie più importanti della loro brillante carriera.

Diversi gli atleti italiani e stranieri in preparazione a Sestriere. Tra gli azzurri il mezzofondista Yeman Crippa, medaglia d’oro nella mezza maratona ai recenti Campionati Europei di Roma, e Osama Zoghlami, alla sua seconda olimpiade dopo Tokyo 2021, specialista dei 3000 siepi che ha come personal best 8 ’11’’ quarto tempo di sempre in Italia. Senza poi dimenticare Andrea della Valle che ha gareggiato nel salto triplo nel Meeting di Sestriere dello scorso 22 giugno ed anche Mohad Abdikadar Sheik Ali, terzo azzurro di sempre 3’33″79 nei 1500 metri.

Nutrita anche la partecipazioni di squadre nazionali straniere come nel caso di quella della Cina anch’essa protagonista del meeting. E poi ancora a Sestriere si sono allenati altri maratoneti di primo piano come il norvegese Zerei Kbrom Mezngi, 2h:7’10 di personale, il britannico Emile Cairess (2h:6’46) ed anche la forte velocista slovena sui 400 e 800 metri Anita Horvat, e molti altri ancora.

“Siamo veramente soddisfatti – spiega il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – di avere tanti atleti in preparazione olimpica qui a Sestriere. Segno che gli investimenti fatti in questi anni dal Comune di Sestriere inerenti al rinnovamento e all’implementazione delle strutture sportive, alla luce anche del recente PNRR sport av viato nel polo del lago Losetta, sono stati nella giusta direzione richiamando tante squadre e associazioni sportive ai tutti i livelli e discipline. Un valore aggiunto all’insegna del nostro motto: Sestriere una montagna di sport”.

Chi ha puntato deciso su Sestriere è stato proprio Yeman Crippa che è in ritiro da circa un mese al Colle, accolto dal Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, dal vicesindaco Maurizio Cantele e dall’Assessore Emanuela Tedeschi Ruspa che hanno fornito pieno supporto nella preparazione in vista di Paris 2024. Supporto ricambiato con la presenza come ospite del neo campione europeo alle diverse premiazioni ed incontri di eventi svolti in questo periodo al Colle. Crippa, sempre gentile e disponibile, ha trovato anche il tempo di provare a cimentarsi in diverse discipline sportive al Sestriere firmando autografi e posando per selfie assieme ai turisti.

Le dichiarazioni di Yeman Crippa

“Ho iniziato a frequentare Sestriere da ragazzino – spiega Yeman Crippa – dieci ann i fa, dal 2014 al 2015. Venivo qua a fare il raduno come vacanza per divertirmi un po’ come i miei compagni. Ovviamente sempre facendo atletica. Poi negli anni a venire l’approccio è stato sempre più da da professionista e mi sono allenato qui fino al 2018. Adesso sono tornato a Sestriere perché mi sembra il posto giusto per preparare la maratona di Parigi. La maratona olimpica è molto tosta, molto collinare in salita, per questo ho optato per prepararmi in quota a Sestriere. Secondo me rappresenta il posto giusto. Dopo la medaglia d’oro a Roma son venuto qua per ricaricarmi le pile. Qui a Sestriere ci si allena bene, si riposa bene e posso dire di essere soddisfatto del lavoro svolto. Vorrei ringraziare tutta la comunità per la vicinanza ed il supporto durante questo periodo a partire dal Sindaco, Gianni Poncet, dall’Assessore, Emanuela Tedeschi, e tutto lo staff del Sestriere Sport Center che mi sono sempre stati vicini consentendomi di prepararmi al meglio”.

Crippa si fermerà ancora qualche giorno a Sestriere, dopodiché inizierà il suo countdown di avvicinamento a sabato 10 agosto sarà tra i protagonisti che si contenderanno una medaglia nella maratona ai Giochi Olimpici di Paris 2024.

