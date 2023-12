Penultimo appuntamento casalingo del 2023 per la Bertram Derthona, che sarà impegnata domani sera, alle ore 20.30, al PalaEnergica Paolo Ferraris contro l’Estra Pistoia nella gara valida per l’11° giornata del campionato di Serie A 2023/24. A presentare le caratteristiche della squadra toscana è stato l’assistente allenatore Edoardo Rabbolini:

“Pistoia sta attraversando un buon momento a livello di risultati, nonostante gli infortuni che la hanno colpita in questa prima fase di stagione. Domani sera saranno infatti assenti le due ali Jordon Varnado e Ryan Hawkins. L’Estra arriva a Casale con una striscia aperta di tre vittorie consecutive e con un bilancio di cinque successi e cinque sconfitte complessive.

Neopromossa in Serie A, è un gruppo che si fonda su solide basi di sinergia e conoscenza reciproca: molti giocatori sono insieme da anni, dalla A2, e hanno conquistato la promozione con uno stile di gioco basato su fisicità e aggressività difensiva.

La squadra ha una trazione posteriore, perché trascinata in attacco dal talento delle due guardie Charlie Moore e Payton Willis, che producono 35.4 dei 78.4 punti totali della formazione allenata da Brienza. Come loro backup, dalla panchina si alzano il veterano Lorenzo Saccaggi e il capitano Gianluca Della Rosa, prodotto del vivaio biancorosso. Entrambi hanno fatto le fortune di Pistoia in A2.

Per sopperire agli infortuni, il Club ha inserito nel reparto esterni un giocatore come Gerry Blakes, già visto in Italia a Cantù, che fa della propensione offensiva la sua caratteristica principale. Sicuramente il suo innesto aggiunge imprevedibilità in attacco. Suo compagno di reparto, un altro dei grandi artefici della promozione: Carl Wheatle. Britannico di formazione italiana, sa fare diverse cose in campo e porta equilibrio.

Il quintetto si completa con Derek Ogbeide, lo scorso anno a Rimini in A2: è un centro che sta dimostrando di valere la categoria a suon di rimbalzi e di giocate dall’alto tasso fisico. Il suo cambio è Angelo Del Chiaro, già in squadra lo scorso anno: è un pivot che possiede tocco e capacità di segnare anche dalla distanza”.

