La Reale Mutua Basket Torino non si ferma neanche per Pasqua. Infatti, la squadra di coach Franco Ciani, reduce dalla vittoria conquistata in casa contro Trieste, si appresta ad affrontare la trasferta di Orzinuovi, in provincia di Brescia, per scendere in campo nella domenica festiva. Ad attendere i gialloblù c’è l’Agribertocchi di coach Andrea Zanchi, nel match valido per la settima giornata della fase a orologio di Serie A2 Old Wild West. Appuntamento questa domenica 31 marzo alle ore 18.00, con diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.

“Stiamo andando verso il termine della fase a orologio, quindi è chiaro che c’è sempre più attenzione sui risultati in vista di ciò che accadrà dopo,” afferma coach Franco Ciani in sede di presentazione del match. “Affrontiamo Orzinuovi, una squadra che ha avuto un inizio di campionato difficile, ha apportato diversi cambiamenti al proprio roster, si sono visti miglioramenti anche dal punto di vista dei risultati anche se ora sta vivendo un periodo nuovamente non facile, complici anche alcuni problemi fisici come la probabile assenza di Donzelli. Orzinuovi è una squadra che deve giocare in casa le proprie carte per conquistare punti importanti. C’è qualità nel loro roster, con giocatori di talento come Basile, un atleta con fisicità e tecnica di alto livello. Dal punto di vista tattico la partita può proporre alcune problematiche simili a quella contro Trieste, con lunghi che aprono il campo e quintetti piccoli. Dobbiamo essere bravi a non seguirli in questo tipo di ritmo e assetto“.

Gli avversari

Fanalino di coda del Girone Rosso insieme all’Umana Chiusi, con un bilancio di 8 vittorie e 20 sconfitte, l’Agribertocchi Orzinuovi è una squadra che ha avuto un rendimento altalenante nel corso della stagione, ma sul proprio campo è stata in grado di mettere in seria difficoltà le prime della classe: al PalaBertocchi è caduta l’Acqua S. Bernardo Cantù all’esordio della fase a orologio, mentre nella prima fase della stagione regolare i bresciani hanno sfiorato imprese contro le corazzate del Girone Rosso, perdendo di un solo punto in vere e proprie battaglie contro Forlì, Bologna e Udine.

Il roster di coach Andrea Zanchi ha subito alcuni cambiamenti in corso d’opera e attualmente ha in Grant Basile il suo punto di riferimento. Lungo versatile con centimetri, chili e tecnica di alto livello, Basile sta producendo grandi numeri da quando è arrivato in provincia bresciana, in prestito dal Derthona Basket: 20.1 punti e 9.3 rimbalzi in 17 partite tra prima e seconda fase della stagione regolare per il lungo italo/americano, che contro Torino sarà probabilmente costretto anche agli straordinari sotto canestro, con il punto interrogativo sulle condizioni fisiche dell’altro lungo Daniel Donzelli.

Orzinuovi è una squadra che tende ad attaccare aprendo il campo, potendo contare anche sulle abilità perimetrali di Basile (36% da tre in fase a orologio) oltre che sugli esterni che completano lo scacchiere di coach Zanchi. Paul Jorgensen, play/guardia, è un altro giocatore arrivato a stagione in corso, che in fase a orologio produce 15 punti, 4 rimbalzi e 3 assist di media. Jorgensen è affiancato da un veterano come Giovanni Gasparin, uno dei protagonisti della promozione in A2, e la giovane ala Alessandro Bertini (classe 2002).

Dalla panchina emergono giocatori di rotazione come il play Ruben Zugno, visto anche in maglia Reale Mutua nella stagione 2021/22, la guardia Ennio Leonzio, giocatore con caratteristiche tipiche del sesto uomo che porta energia e con punti nelle mani (11 di media con un ottimo 44% dall’arco in fase a orologio), e l’ala Nicolas Alessandrini, un altro giocatore che può colpire dalla lunga distanza.

Note e injury report

Ancora indisponibile Keondre Kennedy, che ha riportato una lesione di basso grado al gemello laterale del polpaccio sinistro.

Diretta TV

Partita visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram, Threads e X, e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino