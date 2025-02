Corso Nazioni Unite al via i lavori di riqualificazione

Prenderanno il via a breve i lavori per la riqualificazione di Corso Nazioni Unite, dall’incrocio con via Roma fino all’intersezione con via Braccini: si tratta di un’opera di grande rilievo per la nostra città perché non so lo metterà in sicurezza l’intera infrastruttura del corso e del sottostante canale irriguo, ma consentirà anche di rimettere a nuovo l’assetto stradale e i camminamenti di una delle arterie più importanti e frequentate, interventi molto attesi da cittadini ed esercenti.

Le caratteristiche salienti di questo intervento sono state illustrate in numerosi contesti, nella competente Commissione Consiliare e durante l’incontro con la cittadinanza che si è svolto in Piazzetta Cavaliere, ac canto alla Torre di San Rocco, giovedì 27 febbraio 2025.

L’intervento, il cui costo di 1.500.000 Euro è stato finanziato con contributo del Ministero dell’Interno pre vede una significativa opera di messa in sicurezza necessaria per la presenza del Canale Disturba, intera mente intubato, per cui è prevista la totale sostituzione del collettore interrato, sia nei tratti a monte che a valle di Piazza Castello.

In superficie è prevista la ridefinizione dei profili e delle geometrie dei percorsi e delle aree pedonali con pavimentazione lapidea, la sostituzione del filare di alberi esistenti con nuovi esemplari particolarmente indicati per specie e dimensioni al contesto urbano, la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia con pavimentazione drenante colorata e l’allestimento di arredo urbano, quali panchine per la so

sta, portabiciclette e cestini per la raccolta rifiuti, di tipologia analoga a quella dei più recenti interventi di riqualificazione realizzati in città.

I nuovi percorsi pedonali saranno realizzati per garantirne la totale fruibilità, con eliminazione delle barrie re architettoniche e collegamento tra i diversi spazi pedonali con sistemi podotattili realizzati con simbolo gia LOGES (Linea di Orientamento Guida E Sicurezza).

Nelle scorse settimane, in previsione dell’inizio dei lavori, i gestori dei sottoservizi per la rete gas metano e la rete idrica hanno dato corso, lavorando anche in notturna per recare il minor disagio possibile, alla sosti tuzione dei vecchi allacciamenti delle utenze ed alla realizzazione di utilissimi gruppi di manovra per il se zionamento della rete, che a breve termineranno per consentire l’apprestamento del nuovo cantiere senza interferenze.

Il cantiere, che in base ad un cronoprogramma articolato in cinque specifiche fasi partirà operativamente il prossimo 3 marzo, sarà condotto in modo da arrecare il minimo disagio alla cittadinanza, senza interruzio ne del mercato settimanale del venerdì. Sono previsti ulteriori confronti con residenti e attività in ogni fase di cantiere che verrà approntata.

“Si tratta di un progetto di notevole entità – dichiara il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Aldo Bu ratto – destinato a migliorare viabilità e vivibilità di un’area, anche mercatale, fondamentale per il transito di attraversamento da e per i comuni limitrofi e per il suo confine con il centro storico. Intanto è stata sosti tuita una condotta dell’acquedotto obsoleta e sono stati realizzati da SMAT i nuovi allacciamenti; verrà completata anche la rete del teleriscaldamento, altro servizio essenziale. Corso Nazioni Unite ha terminato il suo pluridecennale ciclo e con i lavori in cantiere ne inizierà uno nuovo, ancora più lungo “.

Prosegue l’Assessore alle Opere Strategiche Alessandro Pugliesi: “Grazie ai fondi del Ministero dell’Interno a cui abbiamo avuto accesso tramite candidatura dell’intervento di messa in sicurezza, potremo dare un’altra importante risposta alle segnalazioni di criticità pervenute su una delle arterie più importanti della città. Con questo intervento metteremo in sicurezza il Canale Disturba e l’infrastruttura stradale. Dato il cambiamento climatico, investire nella prevenzione è diventata una priorità e con questo intervento avremo l’occasione di sistemare sia ciò che c’è sotto il manto stradale sia la parte sovrastante, riqualificando corso Nazioni Unite con nuovi spazi accoglienti, specie arboree più adatte, una pista ciclabile che correrà in sicu rezza lungo tutta la via”.

“Abbiamo pensato a una via tutta nuova – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – che non sia solo sede di mobilità veicolare ma anche luogo di incontro, di socializzazione, di vita. Lungo tutta la lunghezza del corso, inseriremo arredi urbani moderni e allestiremo una pista ciclabile che completerà di fatto i percorsi a dispo-sizione nel centro cittadino. Insomma, sarà una via bella e ospitale, con alberi scelti ad hoc, a seguito analisi fitostatiche sull’esistente alberatura, che nel corso del tempo non invaderanno gli spazi con le loro radici. Il tutto, rispettando il più possibile la viabilità quotidiana e le esigenze di mercato, che non verrà mai interrot to, grazie anche all’attenzione e al lavoro costante dell’Ufficio Tecnico sempre pronto a captare le esigenze della città e a trasformarle in progetti reali”.