Terzo posto in classifica davanti a Novara per quoziente set e Milano per numero di vittorie, e nuovi record di vittorie (10) e punti (29) al termine del girone d’andata migliorando i precedenti primati del 2022/2023. Chiamata a non sbagliare la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 risponde presente, supera 3-0 Perugia e arriva come meglio non poteva al giro di boa del campionato.

Il set più incerto è il primo. Le umbre contengono molto bene gli attacchi chieresi e il punteggio resta in bilico fino al 21-21, qui Spirito e compagne ottengono il break decisivo e chiudono 25-22. Molto meno combattuti i due successivi set che Chieri ha sempre in mano e si aggiudica 25-14 e 25-15. Il premio di MVP va a Cekulaev che con 11 punti è la terza miglior realizzatrice di serata, preceduta di Dervisaj-Kunzler e Nemeth (17).

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Bartoccini Mc-Restauri Perugia 3-0 (25-22; 25-14; 25-15)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 1, Nemeth 17, Gray 6, Cekulaev 11, Nervini 9, Dervisaj 17; Spirito (L); Antunovic, Dambrink. N. e. Alberti, Ferrarini, Degradi, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

Bartoccini Mc-Restauri Perugia: Ricci, Markovic 8, Mazzaro 5, Bartolini 3, Gardini 6, Fiesoli 9; Sirressi (L); Turlà, Williams 5, Kump, Recchia. N. e. Lemmens, Perinelli (2L). All. Giovi; 2° Marangi.

Arbitri: Cerra di Bologna e Lentini di Milano.

Note: presenti 1133 spettatori. Durata set: 28′, 23′, 19′. Errori in battuta: 7-7. Ace: 5-0. Ricezione positiva: 68%-58%. Ricezione perfetta: 24%-20%. Positività in attacco: 44%-34%. Errori in attacco: 6-6. Muri vincenti: 10-4.

MVP: Cekulaev.

La cronaca

Primo set – Parte meglio Perugia che sfoggiando un efficace muro-difesa si trova a condurre 3-6 (Markovic) e 5-8 (Gardini). Al rientro dal primo time-out di Negro Chieri ottiene la parità a 9 su ace di Dervisaj. Le padrone di casa passano per la prima volta in vantaggio quando Cekulaev sigla il 13-12 vincendo una palla contesa a rete. Il successivo 14-12 di Dervisaj spinge Giovi a fermare il gioco. Alla ripresa Dervisaj mura Markovic e il coach ospite cambia diagonale inserendo Turlà e Williams. Fiesoli sblocca le umbre (15-13). Lo score torna in parità dopo muro di Mazzaro su Dervisaj (16-16). Chieri piazza un parziale di 3-0 con servizio lungo di Bartolini, un attacco di Nemeth e un muro di Dervisaj (19-16), immediata la risposta di Perugia che fa 19-19 con Williams e due errori chieresi. Sul 22-21 le padrone di casa guadagnano due pesantissimi punti break con Cekulaev che valgono il 24-21. La prima palla set se ne va per un’invasione. Al secondo tentativo Nervini chiude 25-22.

Secondo set – Grande equilibrio fino al 7-6 quando Nemeth e Gray con due muri su Gardini e Nervini in pipe ottengono un primo strappo a 10-6. Al rientro dal time-out di Giovi, Gray e Dervisaj in attacco e Van Aalen con un ace allungano il filotto biancoblù (13-6). Intanto entrano per mezza rotazione Turlà e Williams. E’ proprio quest’ultima a realizzare il 13-7. Nel prosieguo il set resta saldamente in mano alle ragazze di Negro che raggiungono il +11 sul 19-8 (Cekulev), per imporsi 25-14 alla prima palla set con Dervisaj.

Terzo set – Sul 4-4 le ragazze di Negro compiono un primo allungo grazie agli attacchi di Nemeth, Dervisaj e Nervini (7-4). Perugia resca in scia fino al 12-9 ma senza riuscire a recuperare. Dopo alcuni errori ospiti sul 15-10 inizia il turno di servizio di Nervini che fa virtualmente scendere i titoli di coda su set e partita, portando il punteggio a 19-10 (muro di Dervisaj). In controllo, Chieri conquista nove palle match e chiude 25-15 su ace di Dervisaj.

I commenti

Nicola Negro:

«Avevamo bisogno di 3 punti per chiudere in bellezza un ottimo girone d’andata e ce l’abbiamo fatta. Non è stato facile. All’inizio Perugia ha attaccato molto bene. Nonostante i 10 punti a muro abbiamo sofferto abbastanza in questo fondamentale. Dal secondo set siamo riusciti a controllare meglio la partita».

Alessia Fiesoli:

«Sapevamo che sarebbe stato difficile fare risultato qui ma volevamo mettere in campo la nostra pallavolo. Ci siamo riuscite nel primo set e portiamo a casa questo di positivo: siamo state punto a punto, abbiamo espresso a tratti il nostro gioco, cosa che però non basta contro una squadra come Chieri che infatti ci ha messo in difficoltà nel secondo e terzo set e non siamo più riuscite a esprimerci».

Ufficio Stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76