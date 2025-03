Dopo dieci intense stagioni, il CUS Torino e Lucas D’Angelo hanno deciso, di comune accordo, di concludere il loro percorso insieme alla fine della stagione in corso. Una scelta maturata con serenità e nel reciproco rispetto, consapevoli del profondo lavoro svolto e dell’eredità lasciata da questi anni di crescita condivisa.

Figura emblematica del club, D’Angelo ha scritto pagine importanti della storia del CUS Torino, prima come atleta e poi come allenatore e Direttore Tecnico. Dopo aver indossato la maglia del CUS ed essere stato assistente allenatore, nel 2015 ha assunto la guida del Cus Torino Rugby con l’obiettivo ambizioso di consolidare e far crescere il club, sia sotto il profilo tecnico che strategico. Il suo impegno, la sua passione e la sua visione hanno contribuito in maniera determinante alla costruzione di un progetto innovativo, formando allenatori, atleti e strutture tecniche che hanno segnato un’epoca.

Il momento più alto di questo straordinario percorso è arrivato nella stagione 2021/2022, con la storica promozione in Top10, un traguardo che mancava da 42 anni per una squadra piemontese e che ha rappresentato la consacrazione di anni di lavoro, sacrifici e ambizione.

Lucas D’Angelo ripercorre con emozione questa lunga esperienza:

“Dieci anni sono un tempo straordinariamente lungo nel mondo dello sport. Sono stati anni di sfide, di momenti indimenticabili e di grandi soddisfazioni, vissuti accanto a persone eccezionali: atleti, staff, dirigenti. Ringrazio il CUS Torino Rugby per aver creduto in me e per il percorso condiviso. Ora è il momento di guardare avanti, verso nuove sfide e opportunità.”

Il Presidente del CUS Torino, Riccardo D’Elicio, ha voluto esprimere il suo profondo riconoscimento:

“Lucas D’Angelo ha dato un contributo straordinario, non solo dal punto di vista tecnico. Ha creduto nel progetto universitario del CUS fin dal primo giorno, dando valore a ogni sua sfaccettatura. Il suo lavoro ha lasciato un segno profondo, non solo nei risultati sportivi, ma anche nella crescita degli atleti e degli allenatori che oggi rappresentano la vera ricchezza del nostro Club. Anche se il nostro cammino insieme sul campo si conclude, il CUS Torino continuerà a sostenere Lucas, con la stessa stima di sempre, sia come tecnico che come uomo.”

Anche Salvatore Fusco, General Manager del CUS Torino Rugby, ha voluto sottolineare il valore dell’esperienza condivisa:

“Lucas è un tecnico, un formatore e un professionista di grandissimo spessore. Ha avuto il coraggio di abbracciare un modello di rugby innovativo, dimostrando che la strada verso il successo, oltre che possibile, è anche sostenibile. I risultati ottenuti sono stati la conferma che non bastano le idee: servono le persone giuste. E Lucas lo è stato per dieci anni. Sono certo che ovunque andrà, saprà trasmettere questi valori, lasciando un segno profondo anche nelle realtà future. Grazie, Lucas.”

Il CUS Torino Rugby proseguirà il proprio cammino con la stessa determinazione, consapevole del modello solido costruito in questi anni e della crescita che questo percorso ha generato. A Lucas D’Angelo va la gratitudine di tutto il Club per l’impegno, la passione e l’impatto indelebile che ha avuto sulla nostra storia. Gli auguriamo il meglio per il futuro e per le nuove sfide che lo attendono.

Grazie, Lucas.