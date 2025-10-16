La Città di Torino e l’Allianz Stadium tornano ad accogliere il grande rugby internazionale: il 15 novembre l’Italia sfida gli Springboks Campioni del Mondo

Un anno dopo la sfida tra l’Italia e gli All Blacks neozelandesi che aveva illuminato in prime time il campo di casa della Juventus nel suo primo evento extracalcistico, lo Stadium sarà ancora una volta la casa degli Azzurri di Gonzalo Quesada sabato 15 novembre alle 13.40 per la sfida ai Campioni del Mondo in carica del Sudafrica, secondo appuntamento delle Quilter Nations Series autunnali.

Il capoluogo piemontese ha ospitato il lancio ufficiale del match mercoledì 15 ottobre, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Civico, ad un mese esatto dalla sfida agli Springboks quattro volte iridati, che la squadra guidata da Gonzalo Quesada ha affrontato in due occasioni nel 2025 a Pretoria e Port Elizabeth nel tour estivo. Presenti alla conferenza stampa lancio il Consigliere Federale Carlo Orlandi, per lunghi anni assistente allenatore della mischia italiana, il Capitano degli Azzurri Michele Lamaro, 48 volte in campo con l’Italia nel corso della propria carriera, Domenico Carretta, assessore allo sport di Città di Torino, Paolo Bongioanni, Assessore allo Sport della Regione Piemonte e Paolo Monguzzi, Stadium & Business Consumer Director di Juventus.

“Il grande rugby internazionale torna nuovamente a Torino, per una sfida tra gli azzurri e i campioni del mondo del Sudafrica che è già attesissima. Ad appena un anno di distanza dalla sfida con i leggendari All Blacks, la città ospiterà nuovamente una partita di assoluto rilievo e una importante opportunità di visibilità per il territorio, che in quei giorni sarà già al centro dei riflettori internazionali con le Nitto ATP FInals” ha sottolineato Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino.

“Torino sarà ancora una volta al centro del grande sport internazionale. Siamo lieti di accogliere nuovamente gli azzurri di rugby, che affronteranno gli Springboks, una delle più importanti nazionali al mondo, per il secondo appuntamento delle Autumn Nations Series. E’ un orgoglio per la città ospitare grandi campioni e le migliaia di appassionati che arriveranno da tutto il mondo per questo imperdibile spettacolo sportivo” ha dichiarato Domenico Carretta, Assessore allo Sport della Città di Torino.

“Siamo orgogliosi di riaprire le porte dell’Allianz Stadium ad un’altra prestigiosa sfida della Nazionale di Rugby, che conferma la vocazione internazionale e polifunzionale ad ospitare grandi eventi. Il nostro obiettivo è rendere lo stadio un punto di riferimento per la città di Torino e per tutto il territorio, aprendolo a un pubblico sempre più ampio. Lavoriamo ogni giorno affinché l’Allianz Stadium sia vissuto non solo nei giorni di partita, ma come luogo di aggregazione, innovazione e spettacolo, in grado di offrire esperienze uniche a tutti i visitatori” ha detto Paolo Monguzzi, Stadium & Business Consumer Director di Juventus”.

Il ritorno del grande rugby internazionale a Torino è motivo di orgoglio per tutto il Piemonte. Ospitare la sfida tra la Nazionale Italiana e i Campioni del Mondo del Sudafrica significa offrire al pubblico uno spettacolo sportivo di altissimo livello e confermare la centralità della nostra regione sulla scena internazionale. Il Piemonte si dimostra, ancora una volta, terra di sport, cultura e accoglienza.

Dopo il successo dello scorso anno con gli All Blacks, l’appuntamento del 15 novembre rappresenta una nuova opportunità per valorizzare l’offerta sportiva e culturale del territorio e promuovere i valori del rugby: rispetto, impegno e spirito di squadra. È anche un’occasione speciale per i tanti giovani piemontesi che si avvicinano a questa disciplina e che potranno vivere da vicino una giornata indimenticabile. Come Regione, continueremo a investire nello sport, strumento potente di crescita, educazione e promozione”, hanno dichiarato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e Paolo Bongioanni, assessore regionale allo Sport.

“Torino si conferma capace di ospitare eventi di livello internazionale e siamo entusiasti di poter tornare in questa meravigliosa città e in impianto all’avanguardia come l’Allianz Stadium, offrendo al nostro pubblico la possibilità di vivere una giornata di grande sport, intrattenimento, cultura, grazie all’accordo con Juventus e al supporto delle istituzioni locali. Nel 2024 appassionati vecchi e nuovi hanno avuto modo di vivere le emozioni di una grande gara internazionale in un contesto inedito, quest’anno torniamo a Torino con una sfida unica nel suo genere, contro una Nazionale che ha fatto la storia del rugby e non solo, contribuendo in modo decisivo alla Storia del proprio Paese. La sfida contro il Sudafrica rinnova una rivalità che affonda le radici proprio nel 1995, anno del primo successo Mondiale dei sudafricani, e sarà una grande occasioni per i nostri appassionati e per tutti gli sportivi piemontesi per sostenere la nostra Nazionale in uno dei confronti più duri e appassionanti dello scenario internazionale” ha dichiarato il Consigliere Federale Carlo Orlandi.

“Affrontare il Sudafrica con la maglia della propria Nazionale è sempre una grande emozione e una grande opportunità per chi gioca a rugby. L’Italia ha giocato in due occasioni nel 2025 contro gli Springboks nel tour estivo e sono sicuro che, come in ogni partita, chiunque avrà la fortuna di scendere in campo darà il massimo per difendere i nostri colori. Lo scorso anno ho saltato la partita per infortunio, ma l’atmosfera era incredibile e non vedo l’ora di poter essere sul campo dell’Allianz Stadium insieme ai miei compagni per affrontare l’unica squadra capace di sollevare per quattro volte la Webb Ellis Cup. Gli Springboks sono un riferimento per chiunque pratichi questo sport, un’icona del rugby e dello sport mondiale: dalla fine di ottobre saremo impegnati a preparare al meglio questo sfida, così come quelle ad Australia e Cile, per proseguire nel percorso che abbiamo intrapreso come gruppo e per regalare le migliori performance possibili a noi stessi ed al nostro pubblico” ha detto il Capitano dell’Italia, Michele Lamaro.