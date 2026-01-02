Torino, venerdì 2 gennaio 2026 – La Reale Mutua Basket Torino inaugura il nuovo anno e il girone di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West con una sfida di grande prestigio. Domenica 4 gennaio alle ore 18.00, al “Pala Gianni Asti” (Parco Ruffini), i gialloblù ospiteranno la Dole Basket Rimini, squadra di vertice del campionato insieme a Verona, Pesaro e Brindisi.

Torino arriva all’appuntamento dopo la sconfitta in trasferta al Taliercio contro la Gemini Mestre, che ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive. Nonostante lo stop, la Reale Mutua ha chiuso il girone d’andata con un bilancio positivo di 10 vittorie in 19 partite, ponendo basi solide per la seconda metà di stagione. Il gruppo di coach Paolo Moretti è tornato al lavoro in palestra nei giorni successivi, pur dovendo gestire qualche acciacco e stati influenzali. L’obiettivo è però chiaro: affrontare a viso aperto una delle squadre più solide del campionato, ripartendo subito con energia e personalità davanti al proprio pubblico.

Così coach Moretti ha presentato la sfida:

“Affrontiamo una delle formazioni che condividono il primo posto in classifica, Rimini è una squadra ambiziosa, che ha attraversato alcune difficoltà a livello di infortuni che però non hanno per niente frenato la corsa dei nostri avversari dal punto di vista dei risultati. Hanno inserito in questa settimana un giocatore nuovo, Alipiev. Noi veniamo da una settimana di lavoro particolare, con qualche acciacco e influenza, ma in allenamento vedo sempre un gruppo di uomini straordinari. Sono sicuro che domenica dovranno venire loro a batterci: non ci batteremo da soli”.

A fare eco alle parole dell’allenatore è il veterano Marco Cusin, che sottolinea la difficoltà della sfida e l’approccio richiesto a Torino:

“Giochiamo contro una delle squadre costruite con l’obiettivo chiaro di vincere il campionato, un gruppo dotato di talento, con giocatori esperti ma soprattutto vincenti. Sono completi in ogni reparto, con punti di forza in ogni ruolo. Noi dovremo essere bravi a giocare con lucidità, limitando le palle perse, controllando i rimbalzi difensivi e muovendo la palla come abbiamo fatto finora per cercare dei vantaggi. Ognuno di noi vorrà scendere in campo cercando di dare qualcosa in più all’interno della partita.”

Gli avversari – Rimini

Rimini si presenta al Pala Gianni Asti da capolista, forte di un girone d’andata chiuso al vertice in condivisione con Verona, Brindisi e Pesaro, con un bilancio di 13 vittorie e 6 sconfitte. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello è stata costruita con ambizione e qualità, dopo la promozione sfiorata nella scorsa stagione, e ha dimostrato grande solidità anche nei momenti di emergenza.

L’ultima vittoria ottenuta con autorità contro Pistoia, pur in assenza degli americani Mark Ogden e Gerald Robinson, ha confermato il valore di un nucleo italiano di altissimo livello, guidato da una delle stelle assolute del campionato come Pierpaolo Marini (14.8 punti di media). Accanto a lui, l’esperienza in regia di Daniele Denegri, in aggiunta ai veterani Giovanni Tomassini e Luca Pollone, garantisce leadership, equilibrio e pericolosità sul perimetro.

Sotto canestro, Gora Camara, Alessandro Simioni e Giacomo Leardini assicurano fisicità, energia e solidità nei pressi del ferro. Proprio a causa degli stop prolungati dei due americani, Rimini è intervenuta sul mercato inserendo l’ala bulgara Ivan Alipiev, giocatore in grado di allargare il campo e colpire dalla distanza, che andrà ad ampliare ulteriormente le soluzioni offensive a disposizione di Dell’Agnello sin dalla sfida contro i gialloblù.

Injury report

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che prosegue il proprio percorso riabilitativo. Lo staff ha monitorato di giorno in giorno le condizioni di salute di Giovanni Severini, alle prese con uno stato influenzale nel corso della settimana.

Info biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure al palazzetto domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 fino alla palla a due.

Media

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.

