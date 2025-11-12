Torino torna dalla doppia trasferta a mani vuote: sconfitta anche a Scafati

Mercoledì 12 novembre 2025 – Non riesce ad uscire dal tunnel la Reale Mutua Basket Torino che torna sotto la Mole a mani vuote dopo la doppia trasferta: dopo la sconfitta di misura a Rimini, i gialloblù incassano anche il ko a Scafati contro la Givova di coach Vitucci.

Al PalaMangano è andata in scena una partita che ha visto il gruppo di coach Moretti sempre all’inseguimento della formazione campana. I torinesi sono rimasti aggrappati ai padroni di casa, resistendo ai tentativi di allungo e recuperando fino al -3 dopo un massimo svantaggio di 16 punti, senza però trovare la lucidità necessaria per concretizzare la rimonta (risultato finale 75-67). Reale Mutua che subisce così la sua quarta sconfitta consecutiva, vede il suo bilancio peggiorare a 4 vittorie e 7 sconfitte, con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa nel prossimo impegno davanti al pubblico di casa, questa domenica al Pala Gianni Asti contro Brindisi.

Quintetti

Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Cusin

Primi minuti di gioco che vedono buone percentuali al tiro da una parte e dall’altra, con Scafati a condurre grazie alla buona partenza di Iannuzzi e Terry Allen, ma anche la Reale Mutua entra bene in partita. C’è però da contenere l’attacco campano che produce con continuità e chiude la prima frazione avanti 24-18.

Nel secondo quarto Scafati tenta una fuga con i guizzi di Walker, portandosi sul +9, ma Torino è brava a rispondere dopo il timeout chiamato immediatamente da coach Moretti, affidandosi alle iniziative in avvicinamento a canestro di Massone e Allen. Torino pecca di qualche punto facile lasciato sul piatto, oltre alle percentuali al tiro nuovamente calate, e così i gialloblù vanno negli spogliatoi a metà gara sul -7: 39-32.

Alla ripresa Scafati continua a spingere per rendere ancora più sostanziale il gap, Torino perde fiducia in attacco e così i padroni di casa ne approfittano per ampliare il divario sulla doppia cifra con i punti di Walker e Terry Allen. Un’accelerata campana porta la squadra di coach Vitucci al massimo vantaggio sul +16 (56-40). Torino accusa il colpo e prova a riprendersi con le iniziative di Teague e Robert Allen. Si va all’ultima pausa sul 59-47.

Scafati per gestire e mettere in archivio i due punti, Torino per reagire e mettere tutto in discussione in un finale in volata. Nell’ultimo quarto è arrivato il momento di buttare in campo l’orgoglio per Torino, con un mini-break importante che porta anche la firma di Zucca. I torinesi raggiungono anche il -3 ma Scafati sfrutta l’istinto del killer di Caroti e Walker per spezzare ogni tentativo di recupero dei torinesi. Finisce 75-67.

Coach Moretti nel postpartita:

“Nonostante le sconfitte trovo delle risposte positive da questi ultimi impegni fuori casa. Venivamo da un periodo lungo in cui non trovavamo continuità, in cui ci perdevamo in momenti di blackout, invece in queste due partite abbiamo invertito questo trend, giocando fino alla fine contro Rimini e contro Scafati. Abbiamo il rimpianto di non aver sfruttato al meglio due possessi importanti sul -5, quando potevamo definitivamente riequilibrare il punteggio.”

Givova Scafati – Reale Mutua Torino 75-67 (24-18, 15-14, 20-15, 16-20)

Givova Scafati: Caleb Walker 25 (4/8, 5/7), Terry Allen 18 (3/7, 3/8), Lorenzo Caroti 11 (1/1, 2/5), Marco Mollura 7 (1/2, 1/4), Rei Pullazi 6 (0/5, 2/4), Bruno Mascolo 4 (2/10, 0/3), Antonio Iannuzzi 4 (1/4, 0/0), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/1), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0), Adrian Chiera 0 (0/0, 0/1). Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Antonio Iannuzzi 8) – Assist: 11 (Bruno Mascolo 4).

Reale Mutua Torino: Robert Allen 19 (6/13, 2/5), Macio Teague 14 (2/4, 3/5), Federico Massone 10 (4/8, 0/2), Dario Zucca 5 (0/0, 1/1), Lorenzo Tortu’ 5 (1/2, 1/3), Davide Bruttini 4 (2/7, 0/0), Umberto Stazzonelli 4 (2/4, 0/1), Matteo Schina 3 (0/0, 1/2), Giovanni Severini 2 (0/0, 0/2), Marco Cusin 1 (0/4, 0/0). Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Robert Allen, Macio Teague 7) – Assist: 12 (Federico Massone, Matteo Schina 3).

Ufficio Stampa Reale Mutua Basket Torino