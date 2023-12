Sconfitta casalinga per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile all’Albonico nella quinta giornata di Serie A Elite femminile per 0-40 con il Valsugana Rugby.

Queste le parole di coach Paul Marshallsay a fine gara: “prima di tutto complimenti sempre al Valsugana che sono la squadra migliore che abbiamo affrontato in questi ultimi anni, e lo dimostrano sempre sotto tutti i punti di vista, e quindi è sempre durissima giocare con loro. Abbiamo già disputato molti match contro di loro e posso dire che quella di oggi è stata la migliore performance dal punto di vista difensivo e dalla voglia che avevamo di giocare. Ci abbiamo provato ma siamo stati un po’ inefficaci, quindi lo zero non rispecchia quello che abbiamo prodotto. Siamo contenti di aver giocato i palloni nelle fasi statiche, quindi in touche e in mischia. Dobbiamo essere un po’ più efficaci nel multifase, trovare avanzamento e altre soluzioni e avere più continuità. Sono però molto orgoglioso del gruppo, l’unica nota negativa sono gli infortuni, oggi quello di Giulia, che rovinano l’umore, però sono molto soddisfatto della squadra e delle performance individuali”.

Prossimo appuntamento domenica 14 gennaio al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27). Kick off fissato per le ore 14.30 contro il Calvisano.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 17 dicembre 2023 ore 14.30

Serie A Élite Femminile

IVECO CUS Torino Rugby v Valsugana 0-40 (0-19)

Foto di Alessandro Medda

Marcatori: p.t. 5’ m. Vecchini nt. (0-5); 23’ m. Sillari tr. Sillari (0-12); 28’ m. Vecchini tr. Sillari (0-19); s.t. m. Vecchini tr. Sillari (0-26); 34’ m. Ostuni tr. Sillari (0-33); 39’ m. Giordano tr. Sillari (0-40)

IVECO CUS Torino Rugby: Sacchi; Luoni, Bruno, Piva, Pantaleoni; Gronda (Cap.), Toeschi; Zoboli (50’ Fulcini), Comazzi, Parodi; Ponzio (20’ Cagnotto), Epifani; Salvatore (70’ Reverso), Hu (62’ Tognoni), D’Ambros Da Silva (62’ Zini) a disposizione: Gai

All. Marshallsay

Valsugana: Ostuni; Vitadello (60’ Cheval), Sillari, Folli, Zampieri; Bitonci (70’ Stevanin), Stefan (C) (70’ Settembri); Giordano, Veronese, Tonellotto (62’ Margotti); Della Sala, Duca (72’ Costantini); Fortuna, Vecchini (72’ Cerato), Benini (70’ Jeni)

All. Bezzati

Arb. Alice Torra (Milano)

Cartellini: giallo 22’ Cagnotto (Torino)

Calciatori: Sillari 5/6

Note: Giornata soleggiata, 10°. Campo in buone condizioni. 200 spettatori

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 0, Valsugana 5

Player of the match: Vittoria Vecchini (Valsugana)

Serie A maschile: vittoria per l’IVECO CUS Torino nel derby contro il VII Rugby

Importante vittoria all’Albonico per l’IVECO CUS Torino Rugby, gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco si sono imposti per 47-10 nel derby con il VII Rugby nella nona giornata del campionato di Serie A maschile. Una vittoria che conferma la formazione universitaria in vetta alla classifica prima della pausa natalizia.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: “il gruppo sta raggiungendo un buon livello e soprattutto è molto unito e affiatato. Quest’anno la squadra è stata in parte rifondata dopo la passata stagione in Top 10 e adesso c’è una bellissima intesa tra i giocatori. Nelle azioni, sia offensive che difensive, si vede veramente l’affiatamento del gruppo e non si vedono più gli errori banali che facevamo ad inizio stagione. La nostra forza è proprio il gioco collettivo. Non è stato facile perché abbiamo integrato diciotto giovani a diciotto giocatori più esperti però devo dire che il nostro gruppo sta lavorando molto bene a livello umano, per poi trasformarlo ad un ottimo gioco in campo”.

“Per noi ogni partita è una partita a sé – dichiara il capitano George Reeves – e vogliamo esprimere il nostro miglior gioco in occasione di ogni incontro. Quando ci riusciamo si vedono in campo delle belle azioni, come oggi, sia in attacco che in difesa. Abbiamo giocato molto bene in difesa e siamo riusciti a fermarli. Mentre in attacco siamo riusciti a realizzare tutto quello che avevamo provato in settimana. Come in tutti gli altri match siamo stati molto concentrati, siamo scesi in campo con la testa giusta e siamo riusciti a vincere”.

Prossimo appuntamento domenica 14 gennaio al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27) contro l’ASD Rugby Milano.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 17 dicembre 2023 ore 12.30

Serie A maschile, IX giornata

IVECO CUS TORINO RUGBY v VII RUGBY 47-10 (21-7)

Foto di Mario Sofia

Marcatori: p.t. 7’ m. Quaglia tr. Zanatta (7-0); 12’ m. Telloni tr. Zanatta (14-0); 35’ m. E. Reeves tr. Zanatta (21-0); 40’ m. Montaldo tr. Apperley Iti (21-7); s.t. 42’ cp. Apperley Iti (21-10); 59’ m. Piacenza tr. Zanatta (28-10); 61’ m. Torres tr. Zanatta (35-10); 75’ m. Cavallaro tr. G. Reeves (42-10); 80’ m. Roncon nt (47-10)

IVECO CUS Torino Rugby: E. Reevs; Civita, Torres, G. Reevs (cap.), Telloni (54’ Groza); Zanatta (64’ Perrone J), Cruciani (51’ Cavallaro); Andreica (57’ Spinelli), Quaglia, Piacenza; Ursache, Ciotoli (60’ Mastrodomenico); Barbotti (60’ Lombardo), Caputo (64’ Cataldi), Valleise (60’ Roncon)

All. Lucas D’Angelo

VII Rugby: De Meyer; Costantinescu (71’ Holman), De Razza, Nabalarua (55’ Reginato), Librera; Apperley Iti, Russo; Ciraulo (71’ Serra), Monfrino, Tione; Eschoyez, Lo Greco; Cavallero (30’ Angotti), Cherubini (71’ Emidi), Gallo (30’ Montaldo) a disposizione: Goia, Nanetti

All. Regan Sue

Arb. Lorenzo Negro (Modena)

Cartellini: rosso 47’ Apperley Iti (Settimo)

Calciatori: Zanatta (CUS Torino) 5/5; G. Reeves (CUS Torino) 1/2; Apperley Iti (VII Rugby) 2/2

Note: Giornata soleggiata 10° circa. Campo in buone condizioni. Circa 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, VII Rugby 0

Ufficio stampa CUS Torino