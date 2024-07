Moncalieri Basketball annuncia la nomina di Simone Soranzo come nuovo Club Manager

Moncalieri Basketball è lieta di comunicare la nomina di Simone Soranzo come nuovo Club Manager. Questa scelta conferma l’impegno del club nel rafforzare la propria struttura organizzativa e nel perseguire ambiziosi obiettivi futuri.

Nel suo nuovo incarico, Simone sarà responsabile della supervisione delle operazioni quotidiane del club, dello sviluppo strategico e della promozione delle attività. Il suo ruolo sarà cruciale per consolidare e far crescere ulteriormente Moncalieri Basketball, contribuendo al raggiungimento dei traguardi sportivi e organizzativi prefissati dalla società.

Il Direttore Generale di Moncalieri Basketball, Julio Trovato, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di accogliere Simone nel nostro team. La sua esperienza e il suo entusiasmo rappresentano un grande valore aggiunto per il nostro club. Siamo convinti che grazie al suo operato, Moncalieri continuerà il percorso di crescita intrapreso».

Simone Soranzo, nuovo Club Manager, ha commentato:

«Sono onorato di tornare al PalaEinaudi che è il palazzetto dove ho iniziato la mia carriera dirigenziale nella pallacanestro seppur con un’altra società. A Moncalieri ritrovo colleghi con i quali condivido stima e affetto reciproci. Sono orgoglioso di essere stato scelto per questo ruolo e non vedo l’ora di collaborare con tutte le componenti del club per costruire insieme un futuro ricco di soddisfazioni».