Il PalaEinaudi di Moncalieri si prepara ad accogliere un weekend di grande basket con le Final 4 U13 Gold del Piemonte, in programma domani e domenica 5 maggio.

Le migliori quattro squadre dell’annata 2011 si sfidano per conquistare il titolo regionale, dopo un’avvincente stagione, compresa di Fase Titolo.

TNA San Mauro ha conquistato il secondo posto nel Girone F con 24 punti, cedendo il primo posto al Kolbe per via dello scontro diretto sfavorevole, e affronterà in semifinale (sabato alle 15:00) la prima classificata del Girone E: Savigliano Gators (28 punti, frutto di 14 vittorie e 0 sconfitte).

L’altra semifinale (sabato alle 17:30) metterà di fronte il Kolbe, primo classificato nel girone F, e l’Aba Saluzzo, seconda nel girone E con 20 punti raccolti.

Final 4 U13 Gold e premiazioni

La giornata di domenica si apre alle 15:00 con la finale per il terzo e quarto posto tra le due perdenti del sabato, mentre la palla a due della finalissima è fissata alle 17:30 (al termine della gara seguiranno le premiazioni). Insomma, due giorni di spettacolo con i protagonisti del futuro. Le Final 4 U13 rappresentano infatti un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket giovanile che vogliono scoprire per primi le giovani promesse del nostro movimento.

Programma:

Sabato 4 maggio

Semifinale 1: TNA San Mauro – Savigliano Gators (ore 15:00)

Semifinale 2: Kolbe – Saluzzo (ore 17:30)

Domenica 5 maggio

Finale 3°/4° posto (ore 15:00)

Finale 1°/2° posto (ore 17:30)