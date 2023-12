Ultimo impegno prenatalizio e del girone d’andata della Serie A1 Tigotà per la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, che domani, sabato 23 dicembre, affronta la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore al PalaRadi di Cremona. La partita, con fischio d’inizio alle ore 20,30, verrà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena.

I 3 punti in palio sono, per ragioni diverse, importantissime per entrambe le squadre. Le padrone di casa arrivano da sei sconfitte consecutive, con 2 punti conquistati su 18 disponibili, e hanno bisogno di un risultato positivo tanto per la classifica quanto per il morale.

Le chieresi, matematicamente quinte al giro di boa della stagione dopo la vittoria su Cuneo, puntano a consolidare la posizione dietro il quartetto di testa in attesa di sapere se nel quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa se la vedranno con Novara o Scandicci.

Nella formazione casalesca allenata dal chierese Marco Musso spiccano le ex biancoblù Elena Perinelli e Chiara De Bortoli, mentre nel roster di Chieri l’unica ex è Ilaria Spirito. Nei nove precedenti fra i due club Chieri ha vinto sei volte, comprese le due sfide della passata stagione.

In casa Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 a fare il punto della situazione alla vigilia della gara è il capitano Kaja Grobelna: «Dopo alcuni mesi molto impegnativi siamo arrivate a un momento in cui riusciamo ad allenarci con più regolarità. Questo sicuramente ci permette di lavorare e migliorare su alcuni situazioni di gioco che ci saranno utili a partire già dalla prossima partita. Casalmaggiore non è da sottovalutare anche se sta attraversando un momento impegnativo. Hanno giocatrici di buon livello e mi aspetto una trasferta difficile. Noi dobbiamo iniziare bene e non permettere a Casalmaggiore di entrare in partita».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76