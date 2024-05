Basket Torino annuncia la partnership con Torino Nord Academy

Reale Mutua Basket Torino è lieta e orgogliosa di annunciare la nascita del rapporto di partnership con Torino Nord Academy per la stagione sportiva 2024/25.

Si tratta di un’idea particolare di collaborazione tra due realtà ben consolidate ed ognuna con la propria identità. L’intenzione non è quella di accentrare le energie dentro un unico grande contenitore ma esattamente il contrario: i giovani atleti selezionati avranno la possibilità di crescere all’interno del proprio territorio nei Settori Giovanili di TNA e di Basket Torino, seguendo un percorso di sviluppo condiviso tra gli staff delle due società.

TNA e Basket Torino hanno individuato, insieme, quanto sia importante avere come obiettivo quello di mettere al centro di questa partnership il bene del giovane atleta e della sua famiglia condividendo idee, principi e scelte tecniche, con la mission e il sogno di far crescere più ragazzi possibili che possano aspirare un giorno a giocare per la prima squadra al Pala Gianni Asti.

David Avino, Presidente Basket Torino:

“La partnership con TNA rappresenta un’ulteriore conferma del nostro impegno a favore della crescita del movimento cestistico sul territorio. Siamo convinti che questa collaborazione possa portare soltanto benefici per lo sviluppo dei settori giovanili delle società coinvolte e per questo motivo siamo molto contenti e soddisfatti.”

Andrea Roncarolo, Presidente Torino Nord Academy:

“Questa operazione è stata fatta nell’ottica di essere il più competitivi possibile con le nostre squadre e soprattutto di condividere un percorso di crescita per i nostri ragazzi che possa terminare al livello più alto che il nostro territorio possa offrire”.