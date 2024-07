Dopo la conferma di Coach Conti, arriva un altro rinnovo sulla panchina della Prima Squadra BEA: anche Coach Carlo Colò continua la sua esperienza con i Leopardi e sarà ancora il Primo Assistente della formazione chierese al via della prossima Serie C Interregionale.

Classe 1991, Coach Colò scopre la passione per l’insegnamento e la formazione dei nuovi atleti grazie all’attività di istruttore nelle scuole. Di anno in anno sale di categoria, prima in ambito giovanile e poi nei campionati senior. Nel 2018 è nello staff della Serie D di Pallacanestro Grugliasco, che vince il campionato ottenendo una promozione in C Silver storica per la società arancio-nera. Dall’anno dopo si sposta a Sagrantino, ancora in Serie D, dove raggiunge di nuovo la finale promozione.

Nel 2021-22 arriva per la prima volta in casa BEA, dove segue il Progetto Leopardi Future Lab come capo allenatore in Serie D, ottenendo un’importante salvezza, e in Under 19. Si sposta poi all’Alber Team Grugliasco in Promozione e, la scorsa stagione, torna di nuovo al Pala Gialdo, affiancando Coach Conti nella cavalcata di Serie C fino alla finale Playoff.

“Dopo una grande stagione, il rinnovo di Coach Colò significa continuità e riconoscimento della qualità del suo lavoro – commenta il GM Salvatore Morena – Ha saputo inserirsi al meglio al fianco di Coach Conti e le sue doti umane sono molto apprezzate. Personalmente, sono sempre molto contento quando vedo entusiasmo e partecipazione. Coach Colò ha entrambi questi pregi e per BEA è facile credere in lui. Siamo sicuri che il suo lavoro continuerà a essere prezioso“.

Le prime parole di Coach Colò dopo la conferma con BEA:

Sono contento della mia permanenza a Chieri anche per la stagione 2024-2025. La società, lo staff e i tifosi non hanno mai mancato l’occasione di farmi sentire a casa e di supportarmi. Queste sono cose che fanno la differenza. La prossima stagione ci vedrà impegnati nella nuova C interregionale: una sfida stimolante per un gruppo giovane, ambizioso e che guarda sempre al futuro. Lo scorso anno, abbiamo raggiunto i playoff e siamo andati ad un passo dalla promozione in Serie B. Sicuramente dovremo ripartire da lì, con entusiasmo e tanta voglia di alzare ulteriormente l’asticella. Non vedo l’ora di riprendere gli allenamenti e di tornare a lavorare con i ragazzi.