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Serie B Interregionale: GRANTORINO sconfitta in volata, il derby è di Crocetta

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GRANTORINO - Crocetta 78-83

È una sconfitta amara quella che chiude la stagione regolare di Serie B Interregionale per GRANTORINO. Nel derby contro Don Bosco Crocetta i gialloblù hanno ceduto per 78-83, al termine di un match in bilico per più di tre quarti. Alla squadra di coach Comazzi non sono bastate le prestazioni di Zumstein (21 punti) e Mancino (20 punti). GRANTORINO attenderà ora l’ultima giornata del Girone D per scoprire l’avversaria del primo turno di playout.

La gara

Avvio impeccabile per GRANTORINO che nei primi due possessi segna dall’arco con Fracasso e Mancino obbligando subito gli ospiti a inseguire. La reazione di Crocetta non si fa attendere. I gialloneri colmano il distacco fino al -1, prima del nuovo allungo locale firmato da Zumstein e da un Mancino in grande spolvero.

Nel finale di periodo GRANTORINO resta lucida e con i liberi di Obaseki si assicura il vantaggio sul 25-20. La sfida si fa più combattuta nel secondo quarto e con la tripla di Rosso la squadra ospite trova il primo vantaggio (28-29). Il finale di primo tempo è complicato per GRANTORINO, che fatica a trovare la retina e concede a Crocetta il 37-42 con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro in campo la squadra di coach Comazzi torna ad esprimersi al meglio. Fracasso e Zumstein accorciano le distanze e sono ancora loro i protagonisti del nuovo sorpasso gialloblù che vale il +7 (53-46).

La sfida si accende sul finale di terzo quarto: Crocetta lima il distacco con Lachello e Hida fino al -2, ma GRANTORINO conserva il vantaggio grazie ai punti di Bossola e con un periodo da giocare la sfida è sul 62-60.

L’ultimo quarto è punto a punto. Crocetta trova due triple provvidenziali con Cristobo e Andreutti e va sul provvisorio +6 a metà periodo. GRANTORINO risponde con Zumstein e Mancino, ma nel finale Cristobo trascina gli ospiti alla vittoria. Alla sirena è .

Il prossimo match

GRANTORINO tornerà in campo il prossimo fine settimana per i playout. I gialloblù cercheranno di salvarsi già al primo turno per mantenere la categoria in una serie al meglio di tre contro un’avversaria ancora da definire.

Tabellini

GRANTORINO Basketball Draft – Don Bosco Crocetta 78-83 (25-20, 12-22, 25-18, 16-22)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina, Bossola 8, Milone 2, Zumstein 21, Ficetti 4, Losito 3, Battaglio ne, Fracasso 14, Grillo ne, Obaseki 4, Barla 2, Mancino 20. All. Comazzi, Ass. Ancona, Gallo

Don Bosco Crocetta: Zelati 2, Andreutti 3, Perez 3, Hida 22, Lachello 6, Berrino, Minnucci 4, Cellino 3, Rosso 7, Percoco 9, Cian 4, Cristobo 19. All. Maino

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