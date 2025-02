L’inglese Laurie Canter ha vinto con 274 (68 69 68 69, -14) colpi il Bapco Energies Bahrain Championship, torneo del DP World Tour che è svolto sul percorso del Royal Golf Club (par 72), a Riffa nel Regno del Barhain.

Il 35enne di Bath, Laurie Canter, ha superato con un birdie alla prima buca di playoff il connazionale Daniel Brown (274 – 68 65 71 70) e lo spagnolo Pablo Larrazabal (274 – 66 68 70 70) entrambi autori di un bogey. In alta classifica, dopo una buona prova, Francesco Laporta e Andrea Pavan, 13.i con 277 (-11), penalizzati più del dovuto da qualche sbavatura nel finale.

Nella gara molto combattuta e con numerosi colpi di scena hanno mancato lo spareggio per un colpo il francese Martin Couvra, lo scozzese Richie Ramsay e gli iberici Ivan Cantero e David Puig, membro della LIV Golf, quarti con 275 (-13), e tra i cinque concorrenti in ottava posizione con 284 (-12) gli inglesi Callum Tarren, leader nei due turni centrali, e Brandon Robinson Thompson, in testa dopo il primo.

Ha avuto la grande occasione di cogliere il decimo successo sul circuito Larrazabal, che conduceva con un colpo di vantaggio dopo 17 buche, ma sull’ultima con un bogey ha concesso il playoff ai due avversari. Poi l’iberico ha sbagliato il drive con palla in acqua, Brown non è stato preciso neanche lui, mentre Laurie Canter ha avuto la meglio con un secondo colpo quasi in bandiera, trasformato in birdie.

L’inglese, che ha giocato eventi nella Superlega araba, ha firmato il secondo titolo sul circuito dopo quello nell’European Open (2024), ma nel palmarès ha anche una vittoria sul Jamega Pro Golf Tour. Per la prodezza ha ricevuto un assegno di 425.000 dollari su un montepremi di 2.500.00 dollari e inoltre si è portato dal nono al secondo posto nella Race To Dubai (ordine di merito).

Laporta (70 66 68 73), secondo dopo tre round, è stato a un colpo dalla vetta fino alla buca 14 (tre birdie e un bogey), ma una palla in acqua alla 15ª e il doppio bogey hanno frenato la sua corsa e con un altro bogey alla 17ª è uscito dalla top ten che avrebbe meritato (73, +1).

Così come avrebbe premiato anche Pavan (68 65 72 72) che, sesto dopo 54 buche, ha ceduto con due bogey nelle ultime cinque (72, par, tre birdie e tre bogey). I due azzurri hanno guadagnato posizioni nella Race To Dubai: il pugliese è salito dalla 40ª alla 33ª e Pavan dalla 78ª alla 56ª.

E’ uscito al taglio per la seconda settimana di fila Guido Migliozzi, con 143 (71 72, -1), e stessa sorte per il sudafricano Dylan Frittelli, 74° con 144 (par), che difendeva il titolo.