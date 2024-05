Club76: con la Playasti Gold a Bormio si vola in finale

Altro intenso weekend sul campo per le squadre del Club76.

Grandi emozioni per le finali nazionali dell’U16 femminile, che si sono tenute a Bormio (Sondrio), in cui è stata impegnata la Playasti Gold. Le “clubbine” hanno ceduto 1-3 nella finale nazionale per il 5° – 6° posto della U16F.

Un bellissimo cammino che fa chiudere le ragazze al 6° posto fra le squadre più forti d’Italia, dopo il match contro Vega FTV 2016 U16 VE, chiuso 1-3, in favore delle avversarie. In particolare, il Club76 con la Playasti è stata l’unica squadra a portare al tie break le Campionesse d’Italia, il Vero Volley Banco BPM B, che a loro volta sono riuscite a imporsi 3-0, in finale, contro la corazzata di Conegliano.

Tutti i risultati

Domenica 26 maggio

• CT13F5 C.T. Torino Classificazione 15-19: Club76 Fenera Chieri vs Fisiosalute Nichelino Volley 3-2

• CT16F7 C.T. Torino Classificazione 17-29: Club76 GS Pino Blu vs Pizza Baffo Nichelino Volley 2008 3-1