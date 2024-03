BEA resiste per tre quarti, poi ABET vince in rimonta

Ultima gara di regular season per la Serie C dei Leopardi. In vista dei playoff, i Leopardi sono ospiti di ABET Basket Team 71, per una partita che ha ancora da dire per la classifica braidese.

I ragazzi di coach Conti approcciano bene alla partita, rimanendo in vantaggio per buona parte del match, ma nell’ultimo periodo i padroni di casa trovano un ottimo ritmo in attacco e da oltre l’arco per ribaltare il risultato.

La gara

Partenza molto positiva per i Leopardi, che trovano un grande ritmo in attacco e costringono ABET a dei tiri forzati, impedendo ai padroni di casa di gestire il pallino del gioco. Una super prima frazione di Allen Agbogan guida BEA verso le 11 lunghezze di vantaggio della prima sirena.

Già nella seconda decina, Bra si rifa sotto, guidata da un’ottima percentuale da oltre l’arco, che sarà un leit motiv di tutta la partita. Si arriva all’intervallo con BEA che riesce a rimanere in vantaggio di 5 lunghezze. Al rientro in campo dagli spogliatoi, sono le difese a prevalere sugli attacchi, con coach Conti che amplia le rotazioni per poter provare più soluzioni in vista dei playoff. Una buona terza frazione di Stiffi e Bianco fa entrare i Leopardi in vantaggio nell’ultima decina.

Quarto periodo che vede uscire l’attacco di ABET: Cortese e Zabert sono letali da oltre l’arco, con 11 triple a bersaglio per la coppia di esterni dei padroni di casa. BEA non riesce a contenere un grande quarto periodo di Bra, e sul finale non ha il tempo necessario a rimontare lo svantaggio accumulato. Da segnalare un buon esordio con i senior di Wisdom Ebosetale, giocatore dell’Under 17 Eccellenza, che raccoglie 9 rimbalzi durante il suo periodo in campo.

Il commento

“Siamo riusciti ad allargare le rotazioni per premiare i giovani che consentono di tenere alto il livello degli allenamenti tutti i giorni – commenta coach Franz Conti – e per non perdere il ritmo gara dei senior che hanno giocato comunque un minutaggio adeguato. Gara vera e intensa fino alla fine quindi direi molto utile”

Il prossimo appuntamento

È tempo di playoff: BEA inizia subito la post-season questo sabato, 16 marzo per Gara 1 con CUS Torino. Appuntamento alla PalaCUS di Via Panetti per la prima palla a due dei playoff, alle ore 20:45.

Abet Basket Team 71 – Bea Chieri 79-64. Parziali: 16-27, 33-38, 48-49

Abet Basket Team 71: Zabert 23, Cortese 21, Corvalan 10, Pulina 9, Negro 7, Bernabei 4, Eirale 3, Caldarone 2, Ferrero, Oberto, Tallone. All. Siragusa

Bea Chieri: Agbogan 10, Drame 10, Bianco 9, Stiffi 7, Quagliotto 7, Origlia 7, D’Arrigo 6, Moris 5, Viggiano 3, Mosca, De Mita, Ebosetale. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone