Scattano oggi a Szeged, in Ungheria, i Campionati Europei di canoa velocità, paracanoa e SUP

Gli azzurri, dopo aver affrontato la prima prova di coppa, ritornano sul Maty-ér Regatta Course per l’evento clou preolimpico che assegnerà i titoli continentali. Per la prima volta la gara vedrà la partecipazione degli specialisti dello Stand Up Paddle (SUP) che si contenderanno il primo titolo continentale di disciplina sotto l’egida della Federazione Europea (ECA). Fino a domenica 16 giugno saranno impegnati in gara atleti provenienti da 36 paesi per le prove di velocità, ben 17 i paesi rappresentati negli eventi di paracanoa e 21 nazioni europee saranno al via nelle diverse categorie del SUP.

Campionati Europei di Canoa velocità

La spedizione azzurra sarà ai blocchi di partenza con quindici atleti per competere in diciannove eventi-medaglia. Gli azzurri al via, selezionati dal Direttore Tecnico Oreste Perri in base ai risultati di coppa del mondo e alle prove interne andate in scena lo scorso weekend a Castel Gandolfo, saranno per il kayak femminile Agata Fantini (Marina Militare); per il kayak maschile Giacomo Cinti (Carabinieri), Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) e Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre), Tommaso Freschi, Simone Bernocchi, Marco Borgotti (CC Aniene), per la canadese maschile Carlo Tacchini, Nicolae Craciun, Mattia Alfonsi e Gabriele Casadei (Fiamme Oro). La delegazione della velocità, sarà accompagnata anche dai tecnici federali Stefano Loddo, Alessandro Ventriglia, Andrea Facchin e Guido Sarallo.

Paracanoa

L’Italia, forte dell’en-plein ottenuto nelle qualificazioni paralimpiche, agli ordini del DT Stefano Porcu schiererà il gruppo azzurro al completo: a guidare la spedizione la campionessa del mondo Viktoryia Pistis (LNI Cagliari) nel VL1 200, Eleonora De Paolis (CC Aniene) nel KL1, Federico Mancarella (CC Bologna) e Christian Volpi (G. Paralimpico Difesa) nel KL2, Kwadzo Klokpah (Canottieri Lecco) nel KL3, Esteban Farias (Leonida Bissolati) nel KL1 maschile, Amanda Embriaco (Canottiero Sanremo) nel KL3 femminile, Mirko Nicoli (Idroscalo Club) nel VL3 maschile, Marius Bodgan Ciustea (CC Aniene) e Veronica Biglia (CUS Torino) nel nel VL2 e Alessio Bedin (The Core Sabaudia) nel VL1 maschile. Staff tecnico composto da Andrea Dante, Gianni Anderlini, Fabrizio Rasicci e Claudio Checcucci.

SUP

Prima europea per il team di SUP, guidato dal responsabile federale Simone Tugnoli Peron e dal tecnico Mario Tagarelli. Convocati in body azzurro Claudia Postiglione, Sveva Sabato,Riccardo Postiglione, Matteo Pernisco (SUP Academy Taranto), Maria Laura Metta, (CC Aniene), Mattia Rutigliano e Daniele Gennari (Delta SUP).

Campionati Europei di canoa velocità, paracanoa e SUP: programma gare

Il programma di gare comprenderà sia eventi su distanze olimpiche che non olimpiche per canoa velocità e paracanoa, mentre per il SUP troveremo le specialità inflatable, lunga distanza, sprint e gara tecnica.

Mercoledì 12 giugno si parte con le gare del SUP. Al mattino in programma le prime fasi della gara tecnica, nel pomeriggio seguiranno le batterie di SUP sprint, e i relativi quarti di finale e semifinale.

Giovedì 13 giugno, al via le gare di canoa velocità con le prime batterie dei 1000m, 200m e 500m con l’esordio della gara “regina” del K4 500m. In programma anche i primi eventi di paracanoa e le gare di long distance di SUP.

Venerdì 14 giugno, la giornata partirà con le semifinali di canoa velocità, mentre nel pomeriggio verranno assegnati i primi titoli: si assisterà alle prime otto finali di canoa velocità, due finali di paracanoa e finali di SUP sprint.

Sabato 15 giugno, mattinata dedicata alle finali: si parte con la paracanoa per poi proseguire con 200m, 500m e 1000m di velocità. Nel pomeriggio spazio agli eventi finali delle gare tecniche di SUP e delle gare di categoria inflatable.

Domenica 16 giugno, gran finale con le ultime cinque finali dedicate alla paracanoa, le restanti finali di canoa velocità dei 1000m, 500m e 200m e, nell’ultima parte di gare, le prove sulla distanza dei 5 chilometri.