BEA batte l’Arona Basket in Gara 1 di Semifinale

Dopo il trionfo ai quarti di finale con CUS Torino, BEA Chieri approda in semifinale playoff per la Serie B Interregionale. Per Gara 1 si va in trasferta ad Arona, con i Vikings che hanno dalla loro il fattore campo grazie ad un miglior piazzamento in regular season. Il lungo viaggio non ferma i Leopardi, che partono fortissimo e prendono già un buon distacco dal primo tempo. Poi gestiscono il vantaggio rispedendo al mittente i tentativi di rimonta dei padroni di casa.

La gara

Alla palla a due, coach Franz Conti schiera Agbogan, D’Arrigo, Stiffi, Mosca e Drame. I padroni di casa rispondono con Zani, Pioppi, Galzerano, Zanoli e Pena. Primo periodo pressoché perfetto per i Leopardi, che partono forte tenendo un ritmo molto alto e costringendo Arona a delle scelte affrettate in attacco. L’alta intensità imposta dagli ospiti perdura per tutti i primi dieci minuti, con il tabellone che segna 6-20 in favore dei chieresi. Il copione non cambia anche nel secondo periodo, con i ragazzi di coach Conti che trovano una grande percentuale al tiro da lontano, soprattutto con Marco Stiffi, autore di 16 punti con 4 su 5 dalla lunga distanza. Arona tenta di rientrare sulla metà del secondo periodo, ma BEA è solida difensivamente e concede solamente 17 punti ai Vikings in 20 minuti di gioco.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, la partita rimane pressoché la stessa vista nel primo tempo: i Leopardi amministrano il vantaggio anche nella seconda metà della partita, permettendo a coach Conti di ampliare le rotazioni fin dal terzo periodo. Arona non riesce a trovare continuità al tiro, affrettando qualche conclusione per tentare di rimontare. I Vikings tentano di mettere in campo la difesa a zona per provare a ricucire il gap, ma BEA conclude il terzo periodo con la tripla di Francesco Corrado per il +22. Ultima decina dedicata alle rotazioni per i Leopardi, che riescono a gestire le energie e il vantaggio per tutta la durata del quarto periodo.

Il commento

“Siamo partiti molto forte, creando un solco che ha condizionato la partita – commenta coach Franz Conti – Quello che avevo chiesto ai ragazzi era di tenere alta l’intensità. Siamo cresciuti moltissimo nel finale di stagione, nella serie con il CUS siamo stati bravi a crescere dal punto di vista fisico e abbiamo voluto mettere in campo la medesima prova anche oggi. È andata anche meglio del previsto, consentendomi di ruotare ancora di più. Anche i giovani hanno avuto l’opportunità di scendere in campo, se lo meritano per la loro dedizione negli allenamenti. Il vantaggio ci ha permesso anche di dare minuti a Edo Ruà, rientrato dall’infortunio”.

Il prossimo appuntamento

BEA avrà la possibilità di chiudere la serie per andare in Finale davanti al proprio pubblico. Domenica 21 aprile i Leopardi ospiteranno i Vikings al PalaGialdo, con la palla a due alle 18:30.

Arona Basket – BEA Chieri 49-75

Parziali: 6-20, 17-35, 34-56

Arona: Thiella, Acconto 11, Realini 6, Ranzani 4, Zani 5, Chinello 5, Zanoli, Pioppi, Ravasi 5, Galzerano 9, Pena 4, Scolamacchia N.E. All. Petricca

Chieri: Quagliotto 6, Moris 2, Ruà 4, Okoro, Origlia, Stella 6, Corrado 7, Mosca 2, Drame 14, Stiffi 16, D’Arrigo 11, Agbogan 7. All. Conti, 1°Ass. Colò, 2°Ass. Turetta, Acc. Monteleone

LEOPARDI, PRIDE!

Ph: Nicolò Allisiardi