È iniziata ufficialmente la stagione 2024/25 della Reale Mutua Basket Torino, con lo svolgimento dei test medici e fisici, dove ad accogliere gli atleti c’erano i medici sociali Dott. Stefano Suraci e il Dott. Francesco Gallozzi, e le prime sedute di allenamento agli ordini di coach Matteo Boniciolli al Pala “Gianni Asti”.

Presenti tutti i membri del roster che difenderanno i colori gialloblù nel prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/25:

#1 – Kevion Taylor (Guardia/ala | USA)

#3 – Fadilou Seck (Centro | SEN/ITA)

#6 – Matteo Ghirlanda (Ala | ITA)

#8 – Matteo Schina (Playmaker | ITA)

#9 – Antonio Gallo (Playmaker | ITA)

#13 – Kesmor Osatwna (Ala | ITA)

#14 – Matteo Montano (Play/guardia | ITA)

#15 – Aristide Landi (Ala/centro | ITA)

#28 – Giovanni Severini (Guardia/ala | ITA)

#33 – Ife Ajayi (Ala/centro | NIG/USA)

#34 – Maximilian Ladurner (Centro | ITA)

Staff tecnco

Allenatore: Matteo Boniciolli. Ass. Allenatori: Alessandro Iacozza, Federico Tosarelli. Preparatore fisico: Roberto Marocco. Ass. Preparatore fisico: Andrea Filippi.

Insieme alla prima squadra, il raduno gialloblù ha visto il coinvolgimento di un gruppo di giovani giocatori aggregati per prendere parte agli allenamenti:

– Giorgio Garuzzo (2006 | Stagione 2023/24: Reale Mutua Torino in U19 Ecc.) – Federico Avino (2002 | Stagione 2023/24: B.C. Serravalle in Serie B Interregionale) – Alessandro Marchello (2005 | Stagione 2023/24: New Basket Brindisi in U19 Ecc.) – Talla Niang (2002 | Stagione 2023/24: CB Elche in Liga EBA – Spagna)

– Stefano Origlia (2007 | Stagione 2023/24: BEA Leopardi Chieri in Serie C e U17 Ecc.) – Matteo Pizzaia (2005 | Stagione 2023/24: San Mauro Basket in Serie C e U19 Gold) – Simone Pizzaia (2007 | Stagione 2023/24: San Mauro Basket in Serie C e U17 Ecc.)

