La Tecnoengineering Moncalieri si aggiudica con autorità il derby contro Torino Teen Basket, imponendosi al PalaEinaudi con un netto 78-60. Una vittoria importante non solo per il risultato, ma anche per il valore, che permette alle gialloblù di agganciare le linci in classifica a quota 10 punti e superarle grazie al vantaggio negli scontri diretti.

Dopo un avvio di gara in cui entrambe le squadre faticano a trovare il canestro, Moncalieri imprime subito il proprio marchio. Le padrone di casa chiudono il primo quarto con un eloquente 24-8, frutto di un’intensità difensiva asfissiante e di una fluidità offensiva che manda in difficoltà le ospiti.

Le gialloblù, spinte dalla grande prova di Sammartino (21 punti, 11 rimbalzi) e Ngamene (15 punti, 8 rimbalzi), consolidano il vantaggio nel secondo quarto, andando all’intervallo lungo sul 45-26. Nella ripresa, Moncalieri continua a dominare, toccando il massimo vantaggio di +27 nel terzo periodo. Nonostante un tentativo di reazione finale da parte di Torino, che riduce il passivo negli ultimi minuti, le Lunette gestiscono con maturità e chiudono la gara sul 78-60.

Moncalieri è stata superiore a rimbalzo (50/38), inoltre l’attacco delle gialloblù si è dimostrato più preciso, con un’ottima percentuale da due punti (22/45) e un contributo importante dalla lunga distanza (8/19). Salvini (11), Mitreva (9) e Avagnina (9) sugli scudi, oltre alle già citate Sammartino e Ngamene, hanno dato un contributo fondamentale in una gara dominata dall’inizio alla fine. Per Torino, le migliori prestazioni sono arrivate da Colli (18) e Popovic (14), che hanno provato a tenere a galla le linci per tutto il match.

Il prossimo appuntamento vedrà la Tecnoengineering Moncalieri impegnata in trasferta contro Basket Foxes Giussano, sabato 25 gennaio alle ore 20:30, al PalaCici di Arese (MI) per un’altra gara fondamentale nella lotta salvezza.

Tecnoengineering Moncalieri – Torino Teen Basket 78-60



Parziali (24-8, 45-26, 66-39, 78-60)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 21, Ngamene 15, Pasero 5, Corgnati, Mitreva 9, Gesuele, Grosso 2, Salvini 11, Bianco, Avagnina 9, Nicora 3, Obaseki 3. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Torino Teen Basket: Azzi 8, Fratamico 3, Paleari 3, Popovic 14, Colli 18, Varaldi, Tortora 7, Isoardi, Bifano ne, Giacomelli 7, Jankovic. All. Corrado.

Arbitri: Caneva, Suriano.