Dopo i quattro tie-break giocati e tutti vinti nelle prime sei giornate di campionato (l’ultimo il 3 novembre a Talmassons), la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna a giocare e aggiudicarsi una partita al quinto set. Accade a Pesaro dove le biancoblù superano in rimonta la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia aggiungendo 2 punti pesantissimi alla loro classifica.

La vittoria arriva a conclusione di 2 ore e 18 minuti che raccontano di tante partite in una. I primi due set sono molto combattuti e si decidono grazie alla maggiore lucidità nelle fasi finali, il primo per Vallefoglia (25-22), il secondo per Chieri (24-26). Nella seconda parte di gara i parziali sono più netti: le padrone di casa vincono 25-18 un terzo set in bilico solo fino al 18-16, mentre il quarto e il quinto set appannaggio di Chieri non hanno storia (12-25, 7-15).

In una giornata in cui Chieri paga un po’ di stanchezza e non tutto gira al meglio, a incidere favorevolmente sul risultato è la profondità della panchina. Bregoli fa un po’ di turnover già nel sestetto iniziale schierando Anthouli opposto a Van Aalen, dal secondo set inserisce Gicquel, infine trova la quadratura del cerchio nel quarto set con il rientro di Anthouli e l’ingresso di Zakchaiou e Omoruyi.

Il premio di MVP viene assegnato a capitan Spirito che viene così premiata migliore in campo per la seconda partita di fila dopo quella con Bergamo. In termini realizzativi le migliori realizzatrici chieresi sono Skinner, Alberti (12) e Gray (10), seguite da diverse altre giocatrici che sfiorano la doppia cifra. A Vallefoglia non bastano i 18 punti di Bici, i 16 di Lee e i 13 di Candi.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3

(25-22; 24-26; 25-18; 12-25; 7-15)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: Perovic 3, Bici 18, Candi 13, Weitzel 11, Giovannini 9, Lee 16, De Bortoli (L); Kobzar, Feduzzi, Michieletto 1, Torcolacci, Carletti 2. N. e. Lazda, Perugini (2L). All. Pistola; 2° Petruzzelli.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 4, Anthouli 9, Gray 10, Alberti 12, Skinner 12, Buijs 8; Spirito (L); Guiducci, Gicquel 9, Rolando, Zakchaiou 6, Omoruyi 7, N. e. Lyasko, Bednarek (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

Arbitri: Pozzato di Bolzano e Brancati di Città di Castello.

Note: presenti 535 spettatori. Durata set: 28′, 30′, 28′, 22′, 15′. Errori in battuta: 10-7. Ace: 3-4. Ricezione positiva: 70%-62%. Ricezione perfetta: 56%-46%. Positività in attacco: 38%-40%. Errori in attacco: 15-10. Muri vincenti: 11-13.

MVP: Spirito.

La cronaca

Primo set – L’avvio di gara è di marca chierese ma dopo il muro di Alberti che vale lo 0-3 l’attacco di Giovannini sblocca Vallefoglia che poi su servizio della stessa Giovannini capovolge il punteggio in 5-3. Bregoli chiama time-out, al rientro in campo Anthouli realizza il 5-4.

Il vantaggio marchigiano raggiunge i 4 punti sull’8-4 (ace di Candi). Alberti, Skinner e Gray scuotono Chieri che ritrova la parità a 10 con una sassata di Skinner, quindi passa a condurre 11-13 con Gray e Skinner. Le padrone di casa ritrovano la parità a 15 con Lee. Segue una fase di punto a punto che sul 19-19 vede Vallefoglia allungare a 21-19 con un attacco di Lee e un errore di Gray.

Bregoli spende il secondo time-out, poi inserisce Gicquel al posto di Van Aalen. La neo entrata firma il 21-20, quindi Skinner mette a terra il pallone del 21-21. Nel momento clou tre errori biancoblù in attacco regalano tre palle set a Vallefoglia. Anthouli annulla la prima ma nello scambio successivo Candi la mura e la frazione termina 25-22. Nelle statistiche del set svetta Lee che realizza 8 punti col 72% in attacco.

Secondo set – Chieri rientra in campo con Gicquel al posto di Anthouli. Vallefoglia prende subito un vantaggio di uno/due punti che mantiene fin quando Gicquel porta avanti Chieri per la prima volta sul 12-13. Le padrone di casa tornano a condurre 15-14 con Candi e salgono a +2 con Lee (18-16). Sul 21-19 un muro di Van Aalen e un attacco di Gicquel ridanno la parità a Chieri. Sul 23.23 l’attacco out di Candi regala una palla set alle biancoblù, annullata dalla stessa Candi (24-24). Chieri guadagna una seconda palla set con Buijs, nell’azione seguente Bici attacca lungo e si va al giro di campo sul 24-26.

Terzo set – Sul 7-7 Chieri tenta un allungo a 7-9 (Gray), immediata la risposta di Vallefoglia con Candi e Giovannini (9-9). Dopo il 14-14 di Alberti sono le padrone di casa a trovare il doppio vantaggio con gli attacchi di Weitzel e Bici (16-14). Bici mette a terra anche il 18-16 e va sulla linea dei 9 metri: il suo turno di battuta frutta un parziale di 5-0 che porta Vallefoglia sul 23-16. Bregoli effettua diversi cambi ma Chieri torna a muovere il punteggio solo grazie all’errore al servizio di Bici (23-17), che poi si fa subito perdonare realizzando il 24-17. Alberti annulla un set-point, quindi il muro di Perovic chiude 25-18.

Quarto set – Bregoli ridisegna il sestetto schierando Anthouli, Zakchaiou e Omoruyi al posto di Gicquel, Gray e Buijs. Chieri si lascia alle spalle il finale del set precedente e grazie proprio ai punti delle nuove entrate si porta rapidamente a 2-6. Il distacco fra le due squadre resta pressoché invariate quando sull’8-13 Pistola prova a spezzare l’inerzia inserendo Kobzar, Michieletto e Torcolacci. Le mosse non danno l’esisto sperato per la formazione marchigiana che subisce un parziale di 3-8 toccando il passivo di dieci punti sull’12-22. Gli ultimi tre punti sono tutti di Chieri che con l’attacco di Anthouli, il muro di Zakchaiou e l’attacco di Skinner chiude 12-25 portando la partita al quinto set.

Quinto set – Il tie-break si apre con un attacco vincente di Anthouli. Sul 2-2 Chieri piazza un primo strappo salendo a 3-7 con i punti di Anthouli, Omoruyi e Van Aalen. Dopo gli ingressi di Carletti e Kobzar per Giovannini e Perovic il muro di Skinner porta al giro di campo sul 3-8. Gli attacchi di Skinner danno un ulteriore allungo a 4-10. Nel finale le biancoblù gestiscono il vantaggio in tutta tranquillità guadagnando diverse palle match sul 7-14 grazie all’attacco lungo di Lee. Nello scambio successivo Lee è murata da Anthouli che fa scendere i titoli di coda (7-15).

Il commento

Ilaria Spirito: «Vallefoglia ha giocato una buona partita. Noi siamo un po’ appesantite e stanche, però sono contenta che siamo riuscite a ribaltare la situazione. Quando ci sono le giornate in cui qualcosa non va bisogna giocare con quello che si ha. Siamo state brave e tutte le giocatrici coinvolte, anche la panchina, hanno dato il loro contributo».