La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conclude il mese di ottobre con il suo secondo impegno infrasettimanale della stagione. L’appuntamento, valido per la quinta giornata della Serie A1 Tigotà, è al PalaFenera per mercoledì 30 ottobre contro l’Eurotek Uyba Busto Arsizio. Fischio d’inizio alle ore 20,30.

Reduci dal successo esterno per 2-3 a Perugia, dopo due vittorie interne al tie-break con Novara e Firenze le ragazze di coach Bregoli cercheranno di conquistare in casa il primo successo stagionale da 3 punti. Sulla loro strada troveranno una squadra che, affidata al vice allenatore Enrico Barbolini dopo la conclusione dei rapporti col tecnico Gianni Caprara e il direttore sportivo Carmelo Borruto, domenica ha firmato il colpo grosso del quarto turno centrando la sua prima vittoria contro un’avversaria del calibro di Scandicci.

I precedenti fra i due club sono 14, con 7 affermazioni per parte e Chieri reduce negli scontri diretti da 6 vittorie consecutive.

Ben cinque le ex da parte chierese: Anne Buijs, Federica Carletti, Loveth Omoruyi, Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou. Nelle file della Uyba Busto c’è invece Giuditta Lualdi, indimenticata protagonista della promozione del Chieri ’76 in A1 nel 2018.

A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla vigilia della gara è l’opposto Lucille Gicquel: «La partita con Perugia è stata lunga e molto intensa. Abbiamo avuto alti e bassi, ma la cosa più importante è aver centrato la vittoria. Questo è il campionato italiano, ogni partita è una grande sfida. Ora ci attende Busto. E’ una bella squadra, lo ha dimostrato contro Scandicci questo weekend. E’ una partita come le altre: dovremo essere pronte a combattere su ogni punto per arrivare alla vittoria».