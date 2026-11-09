La ciclista saviglianese Nicole Bracco premiata al Grattacielo

L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni oggi al Grattacielo della Regio­ne Piemonte ha premiato con una targa la giovanissima ciclista piemontese Nicole Brac­co.

Classe 2011, originaria di Savigliano dove studia tuttora presso l’Iis Arimondi-Eula, ha esordito nella categoria Esordienti nel 2023 vincendo 10 gare su strada, 7 secondi posti e3 terzi posti. Nel 2025 ha vinto tutti i titoli regionali su pista e il Campionato Italiano su strada. Nel solo 2026, al suo primo anno nella categoria Allieve, ha già totalizzato sette vittorie fra cui il suo terzo Giro d’Italia interregionale Trofeo Rosa, la qualifica di Miglior donna al­lieva del primo anno, culminando – due settimane fa – con il titolo di Campionessa Ita­liana a cronometro individuale a Piasco (Cn) con un tempo di 18′ 28″ su percorso di 13 km e una media di 42,207 km/h. Nicole Bracco è tesserata per la Società Ciclistica Ce­sano Maderno.

«Il risultato di Nicole Bracco al campionato italiano di Piasco – commenta l’assessore Bongioanni – è stato straordinario e rappresenta un ulteriore step di una carriera in co­stante ascesa. Il Piemonte è orgoglioso di un’atleta come Nicole che in soli tre anni ha raccolto un palmarès strepitoso: una solida certezza ben più che una promessa, per la quale facciamo tutti il tifo. Uno dei nuovi bandi che ho appena pubblicato a sostegno dello sport piemontese è esplicitamente dedicato a sostenere attraverso le Federazioni i nostri atleti emergenti under 18».

«Il salto di categoria da Esordiente ad Allieva – racconta Nicole – è stato impegnativo ma non così terribile come mi avevano raccontato. Per me è un grande onore ricevere questo riconoscimento dalla mia Regione». I suoi prossimi impegni riprartiranno con la ripresa a fine marzo della stagione 2027, per il secondo anno nella categoria Allieve.

Hanno accompagnato Nicole Bracco il papà Davide, il team manager della S.c. Cesano Maderno Asd Pier Enrico Camisasca, i consiglieri Enrico Mariani e Giorgio Andreon e il suo docente di scienze motorie all’Arimondi-Eula Maurizio De Lio.