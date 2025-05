Appena il tempo di mandare in archivio i risultati di domenica 11 maggio, una giornata interamente dedicata a gentlemen e amazzoni, e l’Ippodromo di Vinovo è già pronto per riaprire i suoi cancelli. Succederà mercoledì 14 maggio, con sette corse in programma e tutte dedicate ai grandi fiumi italiani. Il centrale, con una bella dotazione di 11.000 €, sarà il Premio dei Fiumi e avrà nel ruolo di favorita Go Princess Horse, allieva di Fausto Barelli e Pietro Gubellini. Vincente alla penultima sulla pista torinese, in seguito per un’incertezza sbagliava allo stacco a Bologna. Ad opporsi proverà in primis Green Day con Marco Smorgon, in una corsa ricca di cavalli qualitativi.

Nel sottoclou dedicato agli anziani, favori del pronostico per Enjoy Dream e Lorenzo Talpo. La pupilla di Felice Tiene, all’ultima uscita bolognese in categoria di livello è arrivata quarta con un crono di 1’12.5, un tempo che se ripetuto a Vinovo dovrebbe staccarla dal resto della compagnia. Antagonisti gli allievi di Mauro Baroncini, Carlomagno D’Esi e con Marco Stefani e Coltwine Di Casei con Santo Mollo. Mine vaganti si annunciano Eminem Font e la new entry di Erik Bondo, Sidney Celeber.

La corsa riservata ai gentlemen avrà nel ruolo di primo attore Stefano Manzato recente vincitore della giornata di domenica. Questa volta avrà il compito di portare al terzo successo consecutivo Ninja Card, allieva di Edoardo Loccisano reduce da due belle affezioni. Ingresso gratuito per tutti, inizio corse attorno alle 15:50. Prossimo appuntamento con il trotto, domenica 25 maggio sempre in orario pomeridiano.