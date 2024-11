Sabato 16 novembre si è giocata la settima giornata del campionato di Serie C Interregionale. Per una grande classica delle ultime stagioni, BEA Chieri è stata ospite di PNC Basketball. La partita viene indirizzata fortemente dal primo quarto, dove i Grifoni sono riusciti a guadagnare un buon distacco. I Leopardi cercano la rimonta, ma il tempo a disposizione è troppo poco per ribaltare il risultato.

La gara

Nei primi minuti, Savoldelli e Tourè si rendono protagonisti di un’ottima prima decina, portando i Grifoni sul 14-5. Dopo il time-out di coach Conti la difesa chierese torna a farsi sentire, ma in attacco i Leopardi fanno fatica a trovare la chiave per il fondo della retina.

Due triple in fila dell’ex Luca Molinario portano il punteggio sul 20 a 9 per PNC alla prima sirena. Nel secondo periodo l’attacco di BEA si riassesta, ma il vantaggio di Ciriè rimane pressoché lo stesso. Lissiotto è un fattore vicino a canestro, ma i Leopardi trovano dalla lunetta qualche punto importante per rientrare con Galliera Ricci e Gatti. Alla pausa lunga il tabellone dice 37 a 24 per i padroni di casa.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, la squadra di coach Conti si rimette in sesto. Una difesa più serrata e un po’ di precisione in più al tiro permettono ai Leopardi di accorciare il distacco. PNC risponde con Tuninetto e ancora Lissiotto, riuscendo a entrare nell’ultima decina mantenendo la doppia cifra di vantaggio.

Ultimo periodo che si apre con i canestri di Savoldelli e Tourè, che sembrano chiudere la pratica, ma i Leopardi non mollano e si avvicinano pericolosamente, guidati da Galliera Ricci e Okoro. Il tempo a disposizione, però, è troppo poco, con il punteggio che premia i Grifoni sul 68 a 62.

Il commento

“Abbiamo giocato in un campo molto caldo – commenta coach Franz Conti – PNC può contare su dei giocatori molto esperti per la categoria, che si conoscono bene. Hanno difeso in maniera fisica, costringendoci a brutte percentuali al tiro, condizionando la nostra partita. Abbiamo comunque provato a rimanere in partita, ci sono dei piccoli passi avanti. Dobbiamo rimanere positivi e mantenere la visione che abbiamo sul lungo termine”.

Il prossimo appuntamento

Seconda trasferta consecutiva per i Leopardi, che saranno ospiti di Teens Basket Biella nell’ottava giornata di campionato. Appuntamento domenica 24 novembre al PalaPajetta di Biella alle ore 18:00.

PNC Basketball – BEA Chieri 68-62 Parziali: 20-9, 37-24, 53-43

PNC: Tourè 14, Lissiotto 14, Molinario 14, Tuninetto 8, Savoldelli 7, Balma 4, Mauri 4, Ferro 3, Burdese, Altobelli, Giovannini, Laganà. All. Granello

Chieri: Galliera Ricci 13, Gatti 11, Okoro 9, Amadu 9, Stiffi 8, Drame 8, Musto 4, Moris, Viggiano, Ruà N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino.

Ph: https://www.facebook.com/beachieri