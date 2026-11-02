Aperto il nuovo bando per il finanziamento degli eventi piemontesi

È aperto da oggi fino al 24 novembre il nuovo bando per l’assegnazione di contributi agli Enti pubblici o di diritto pubblico e associazioni senza scopo di lucro a sostegno di iniziative di comunicazione e promo-pubblicità realizzate nell’ambito di manifestazioni o eventi turistici di livello internazionale, nazionale, regionale o locale che si sono tenute o si tengono sul territorio del Piemonte nel corso del 2026. Il bando conta su una dotazione complessiva di 1 milione e 385mila euro.

Ne dà notizia l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che spiega: «Tutti gli indicatori – dall’interesse degli operatori alle fiere BtB ai numeri straordinari delle presenze turistiche di quest’estate – ci confermano che l’attenzione per il Piemonte cresce sempre più grazie anche agli eventi e alle iniziative turistiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale capaci di generare flussi turistici verso la nostra regione valorizzando il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico del territorio e contribuendo così allo sviluppo turistico e socio-economico delle comunità locali. Comuni ed Enti locali, Pro Loco e associazioni senza scopo di lucro sono motori formidabili nell’organizzazione di fiere, sagre, eventi e iniziative che offrono un calendario ricchissimo e distribuito lungo tutto l’arco dell’anno. Per questo voglio sostenerli con questo nuovo bando nelle loro iniziative di comunicazione e attività di promozione pubblicitaria, fondamentali per raggiungere, fidelizzare e allargare il pubblico potenziale e far crescere ancora l’attrattività turistica del Piemonte».

Il bando finanzia un ampio ventaglio di interventi

Aggiornamento di siti internet e gestione social network (servizi di realizzazione, grafica, traduzione, pubblicitari); servizi video e foto; ideazione, produzione e stampa di materiale informativo; realizzazione campagne di comunicazione e pubblicità advertising attraverso tv, radio, stampa, internet; realizzazione gadget e altri materiali promozionali dell’iniziativa; ufficio stampa; Siae in relazione agli eventi in programma; allestimento grafico di spazi espositivi e punti informativi e di accoglienza; noleggio attrezzature installazione e arredi per eventi di comunicazione e promozione; spese per servizi audio, luci e video relativi allo spazio; organizzazione di educational tour rivolti a giornalisti, blogger e influencer compresa la loro accoglienza e ospitalità.

Il contributo regionale copre fino all’80% della spesa ammissibile e varia da un minimo di 500 euro a un massimo, a seconda dell’entità dell’intervento e della tipologia dell’evento, di 10mila euro per eventi di rilevanza locale, 20mila per eventi di rilevanza regionale, 40mila per rilevanza nazionale e 80mila per eventi di rilevanza internazionale. La rilevanza dell’evento è stabilita dalla classificazione del Calendario delle manifestazioni fieristiche piemontesi per l’anno 2026 oppure, per quelle non a carattere fieristico, da una certificazione rilasciata da ente terzo sulla base della denominazione dell’evento stesso.

Il bando è pubblicato a questo link.