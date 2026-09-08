Sergio Pininfarina, i 100 anni di un simbolo del design e della storia industriale italiana

Torino, 8 settembre 2026 – Oggi, 8 settembre 2026, ricorre il centenario della nascita dell’ingegner Sergio Pininfarina, protagonista assoluto del design e della storia industriale italiana del Novecento.

Imprenditore e designer, Senatore a Vita, Cavaliere del Lavoro e Presidente di Confindustria dal 1988 al 1992, ha guidato per decenni con mano sicura l’Azienda creata dal padre Battista “Pinin” Farina portandola nel mondo, nel solco di una tradizione di eleganza e stile costantemente rinnovata con i più alti standard di bellezza e innovazione tecnologica.

Per celebrare i 100 anni dalla sua nascita, Pininfarina renderà omaggio alla sua figura in occasione del Salone Auto Torino 2026 (11-13 settembre), attraverso due iniziative speciali allestite nella suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale. La prima è l’esposizione “Le Ferrari di Sergio Pininfarina”, che riunirà una selezione di vetture profondamente legate alla sua storia professionale e al suo lascito creativo. Sotti i portici della Corte d’Onore sarà inoltre allestita la mostra fotografica “Sergio Pininfarina. Oltre il Tempo”, un racconto per immagini dedicato all’uomo, all’imprenditore e al visionario che ha attraversato il Novecento contribuendo a disegnare il futuro.

“Nel centenario della sua nascita desideriamo rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia industriale, culturale e sociale del nostro Paese, oltre che nella nostra Azienda e nella Famiglia Pininfarina” dichiara Paolo Dellachà, CEO di Pininfarina. “A cento anni dalla nascita, il pensiero di Sergio Pininfarina conserva una sorprendente attualità: i valori che hanno guidato la sua vita e il suo lavoro, dall’innovazione all’eleganza, dalla cultura del progetto alla visione internazionale, continuano a rappresentare il punto di riferimento per il nostro modo di interpretare il design. Per questo l’esposizione non guarda soltanto al passato. Le automobili e le immagini che raccontano la sua eredità testimoniano una visione capace di attraversare il tempo e ci ricordano quale sia, ancora oggi, la missione di Pininfarina: creare bellezza per migliorare la mobilità, gli spazi e, in definitiva, la vita delle persone”.

Ingegnere meccanico, Sergio Pininfarina prende le redini dell’azienda nel 1960 prima come direttore generale, poi come amministratore delegato, trasformandola da struttura artigianale a una realtà industriale grazie alla stretta collaborazione con le case automobilistiche. Con Sergio Pininfarina l’azienda si internazionalizza, si espande verso attività anche di tipo tecnico, fa dell’innovazione la propria missione, rende il design un lusso più accessibile, amplia la propria sfera creativa oltre l’automobile. Nella sua lunga carriera, Sergio Pininfarina firma alcune tra le più belle e importanti automobili della storia per marchi come Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot. Nel 2006 diventa Presidente onorario e lascia di fatto la guida dell’azienda nelle mani dei figli Andrea (scomparso nel 2008 in un incidente stradale) e Paolo (scomparso nel 2024).

Oltre ad essere un capitano d’industria, dalla fine degli anni Settanta si impegna fortemente anche sul fronte associativo, in una fase molto delicata per il Paese, segnato dal terrorismo. Nel ‘78 assume la presidenza dell’Unione Industriale di Torino e l’anno dopo, convinto che la sorte dell’Italia fosse anche legata al risanamento dei conti pubblici, sbarca a Strasburgo eletto al Parlamento europeo.

Proprio questo suo impegno nell’associazionismo imprenditoriale e a favore degli ideali europeisti lo porta nell’88 alla presidenza di Confindustria, altro mandato che esercita con l’impegno, il rigore e la determinazione che il mondo intero ancora oggi gli riconosce. Nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo nomina Senatore a vita “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale“. Nel 2007 il suo nome viene inserito nell’Automotive Hall of Fame di Dearborn, Michigan, prestigioso riconoscimento attribuito a chi ha lasciato il segno nel settore automobilistico. Negli anni a Sergio Pininfarina vengono conferite 4 lauree honoris causa.

Alla sua scomparsa, avvenuta il 3 luglio 2012, il mondo dell’automobile e del design perde una delle sue figure più rappresentative. Pochi mesi dopo, al Salone di Ginevra 2013, il figlio Paolo Pininfarina presenta la Sergio, concept car realizzata su base Ferrari e dedicata alla sua memoria. Un progetto che interpreta in chiave contemporanea i valori che hanno guidato l’intera esistenza professionale del Senatore: purezza delle linee, armonia delle proporzioni, innovazione e passione.

Universalmente riconosciuto come uno dei grandi Maestri dello stile italiano, Sergio Pininfarina ha attraversato oltre mezzo secolo di storia industriale contribuendo a trasformare il design in un linguaggio universale capace di coniugare bellezza, funzionalità e progresso.