Pasquetta all’Ippodromo di Vinovo

Una bella tradizione che si ripeterà anche quest’anno. Perché lunedì 1° aprile torneranno le corse al trotto che apriranno un mese spettacolare, quello del Gran Premio Costa Azzurra domenica 7 e del Gran Premio Città di Torino la domenica successiva.

Ma torneranno anche gli eventi collaterali dedicarti alle famiglie e soprattutto ai più giovani. Così per tutto il pomeriggio saranno presenti i pony dell’Old Ranch Ferrero di Floriana Ferrero, per il tradizionale battesimo della sella gratuito. Ma anche un’elegante carrozza di “Servizi in Carrozza” di Adamo Martin, per provare l’emozione di un suggestivo salto nel passato. In più tornerà attivo anche il ristorante panoramico affacciato sulla pista con una nuova gestione.

Il programma delle corse inizierà alle 14:40

Sette quelle in programma, con la più ricca riservata ai Gentlemen: saranno 10 al via nei tre nastri del doppio km. In fondo allo schieramento, ai 2.100 metri, Beatles Boy Treb, Zef e Dauphin Joyeuse, con i favori del pronostico che vanno agli ultimi due.

Al secondo nastro, dei 2.080 metri, spicca Uragano Op ma trovano spazio nel pronostico anche Desdemona Ross ai 2.060 metri e Velodrome. Nel sottoclou, dedicato ai cavalli di tre anni, intriga su Fiammetta Grif del team di Bareggio reduce da bella vittoria sulla pista: avrà in sulky il giovane Claudio Monte. Principali avversari Fleur Bi, in pole position e Fleur Joyeuse. In pista anche gli allievi guidatori: sette dietro le ali dell’autostart sul miglio.

E sempre il 1° aprilel, alle 11, la dichiarazione dei parenti ufficiali per il Gran Premio Costa Azzurra, il più atteso della stagione.

Sarà possibile pranzare, previa prenotazione, presso il nostro ristorante, contattando la nuova gestione al numero 348.4878373. E come al solito, ingresso libero e gratuito per tutti.